ВСУ проводят операции на территории России

Украинские защитники проводят операции на территории страны-агрессора с использованием различных средств. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил замначальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью изданию BILD.

ВСУ. Фото: из открытых источников

По словам Скибицкого, эти операции очень сложные и требуют серьезной подготовки, поскольку российские военные объекты хорошо охраняются.

В украинской разведке акцентировали внимание, что в ВСУ выбирают для своих атак сугубо военные цели, атакуя военные объекты российских вооруженных сил. В частности, именно эти объекты россияне используют для того, чтобы наносить удары по энергосистеме Украины и другой гражданской инфраструктуре. Также под прицелом украинских военных логистические центры, командные пункты, гарнизоны с большим количеством российских военных.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в традиционном обращении к украинцам президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ситуации на фронте, говорил о важном прогрессе в вопросе ПВО, работе по созданию специального трибунала по поводу российской агрессии и привлечения всех виновных в ней к справедливой ответственности. Тем временем, по данным Foreign Policy, двое американских законодателей, возглавляющих независимую правительственную организацию по правам человека, представили резолюцию, призывающую президента Джо Байдена вывести Россию из Совета Безопасности ООН. Как изменилась в последнее время ситуация на фронтах российско-украинской войны, включая дипломатический? Как она может измениться в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.





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