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ВСУ продолжают зачищать 30-километровую прифронтовую полосу, - Гуменюк

Враги продолжают применять авиацию, поскольку артиллерийская работа ВСУ усложняет им применение самой артиллерии наземного вооружения

сегодня, 21:05
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Автор:

Моесеенко Валентина

На Южном направлении рашисты продолжают террор в отношении мирного населения региона. В то же время, количество обстрелов населенных пунктов Херсонской области со стороны российских оккупантов уменьшилось. Это связано с результативной работой ВСУ и по складам с боеприпасами врага, и по огненным позициям. Об этом в Телеэфире сообщила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, пишут "Комментарии". По ее словам, украинские защитники продолжают контрбатарейную борьбу. Это сейчас основной вид воздействия на врага.

ВСУ продолжают зачищать 30-километровую прифронтовую полосу, - Гуменюк

Украинские защитники продолжают контрбатарейную борьбу


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“Потому что особенность линии фронта на юге в том, что она пролегает по реке Днепр, и пока можем бороться только таким образом, на расстоянии. И это расстояние, как правило, связано с водной поверхностью, равно как и на участке в районе Кинбурнской косы нас с врагом разделяет Днепро-Бугский лиман. И враг продолжает обстрелы, в частности мирного населения, основное ударение делается именно на террор гражданского населения и, в частности, с применением управляемых авиационных бомб. Враги продолжают применять авиацию, поскольку наша артиллерийская работа усложняет им применение самой артиллерии наземного вооружения, поскольку мы продолжаем работу по зачистке 30-километровой полосы, где враг не мог бы наносить повреждения и огневые удары по мирному населению", — сказала Гуменюк.

Что касается Кинбурнской косы, то, по информации начальника Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины, россияне туда заходят, находятся под огневым контролем ВСУ, отходят, но снова заходят, чтобы обстрелять мирное население. В частности, по этому направлению обстреливают Очаков.

“Они сосредоточены ближе к материковой части полуострова Кинбурнская коса, но время от времени выезжают в населенные пункты на западной части и, прикрываясь имеющимся там мирным населением, располагают своими огневыми точками для обстрела Очаковского направления. Основная их цель — терроризм по морским транспортным путям", — рассказала она.

Гуменюк уточнила, что оккупанты пытаются свои позиции маскировать за местными жителями.

“Например, в Скадовске при размещении войск пытаются сохранять учебный процесс, заставляют учителей продолжать учебный процесс в тех учебных заведениях, где базируются подразделения оккупационных войск. Чтобы быть защищенными, зная, что Силы обороны не бьют по гражданским объектам и не уничтожают мирное население оккупированных территорий”, — говорит начальница Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины.

Она напомнила, что отступая, российские оккупанты миновали каждый сантиметр земли, поэтому украинцам нужно быть очень осторожными на деоккупированных территориях и пользоваться только проверенными маршрутами.

Напомним, "Комментарии" писали, что Совет ЕС утвердил выделение миллиарда евро на предоставление Украине боеприпасов.

Как писали ранее "Комментарии", генерал США Бен Годжес считает, что украинская армия способна освободить аннексированный российскими войсками Крым до конца лета этого года.

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Обсуждения

Бог

сегодня, 20:20

Да-да,это "мирные онижедети"бросали коктейли Молотова в безоружных полицейских.Наглая лицемерная ложь.


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