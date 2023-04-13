ВСУ продолжают зачищать 30-километровую прифронтовую полосу, - Гуменюк

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Моесеенко Валентина
На Южном направлении рашисты продолжают террор в отношении мирного населения региона. В то же время, количество обстрелов населенных пунктов Херсонской области со стороны российских оккупантов уменьшилось. Это связано с результативной работой ВСУ и по складам с боеприпасами врага, и по огненным позициям. Об этом в Телеэфире сообщила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, пишут "Комментарии". По ее словам, украинские защитники продолжают контрбатарейную борьбу. Это сейчас основной вид воздействия на врага.
Украинские защитники продолжают контрбатарейную борьбу
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Что касается Кинбурнской косы, то, по информации начальника Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины, россияне туда заходят, находятся под огневым контролем ВСУ, отходят, но снова заходят, чтобы обстрелять мирное население. В частности, по этому направлению обстреливают Очаков.
Гуменюк уточнила, что оккупанты пытаются свои позиции маскировать за местными жителями.
Она напомнила, что отступая, российские оккупанты миновали каждый сантиметр земли, поэтому украинцам нужно быть очень осторожными на деоккупированных территориях и пользоваться только проверенными маршрутами.
Напомним, "Комментарии" писали, что Совет ЕС утвердил выделение миллиарда евро на предоставление Украине боеприпасов.
Как писали ранее "Комментарии", генерал США Бен Годжес считает, что украинская армия способна освободить аннексированный российскими войсками Крым до конца лета этого года.
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Бог
сегодня, 20:20
Да-да,это "мирные онижедети"бросали коктейли Молотова в безоружных полицейских.Наглая лицемерная ложь.