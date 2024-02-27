ВСУ пришлось оставить еще два населённых пункты вблизи Авдеевки: подробности

Украинским защитникам пришлось отойти от сел Степовое и Северное под Авдеевкой. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сегодня сделал спикер пресс-центра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

При этом спикер подтвердил, что на Авдеевском направлении была стабилизирована линия обороны в районах Тоненького, Орловки и Бердичева.

"На Авдеевском направлении наши подразделения осуществили отход от небольших сел — Северное и Степное. В них на двоих до войны было вместе до 100 жителей", — рассказал Дмитрий Лиховий.

Он также отметил, что ожесточенные бои за Северное продолжались со вчерашнего вечера и ночью.

"Враг понес здесь большие потери", — сказал он.

Отметим, Дмитрий Лиховий ранее сообщил, что украинские защитники отошли из поселка Ласточкино вблизи Авдеевки Донецкой области.

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