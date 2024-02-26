В ВСУ подтвердили, что Силам обороны пришлось оставить еще один населенный пункт вблизи Авдеевки

Украинские защитники отошли из поселка Ласточкино вблизи Авдеевки Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Спикер объяснил, что такой маневр был необходим, чтобы организовать оборону по линии населенных пунктов Орловка, Тоненьке, Бердичи и не допустить дальнейшего продвижения противника дальше в западном направлении.

Отметим, ранее вечером 24 февраля ряд Telegram-каналов со ссылкой на неназванных украинских военных, якобы воюющих на Авдеевском направлении, заявили об оккупации Ласточкиного. С таким же заявлением выступил и аналитический канал DeepState.

В Генштабе ВСУ не стали опровергать данную информацию, но не стали ее подтверждать, только уточнив, что продолжаются ожесточенные бои.

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