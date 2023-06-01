ВСУ приостановили продвижение по флангам в Бахмуте: в Генштабе объяснили, в чем причина

Украинские защитники в течение прошлых дней приостановили продвижение на флангах на Бахмутском направлении. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью УП рассказал командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский.

ВСУ. Фото из открытых источников

"В течение нескольких прошлых дней продвижение на флангах было приостановлено, поскольку там выполнялись другие важные задачи. Командованием нашей группировки принимаются соответствующие меры, направленные на восстановление боеспособности наших частей и срыва вражеских намерений", – рассказал генерал.

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Также Сырский отметил, что противник изменил свои действия на Бахмутском направлении, поэтому на этом участке фронта наблюдается временное затишье.

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Также издание "Комментарии" сообщало – битва за Бахмут, который россияне, согласно заявлениям их пропаганды и главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, уже захватили неоднократно, на самом деле всё еще продолжается. Известно, что украинские подразделения периодически контратакуют россиян, имея даже определенное продвижение. А в обновленном отчете Института изучения войны (ISW) отмечается, что ни вагнеровцы, ни российские регулярные войска, не в состоянии будут развернуть продвижение за пределами города-крепости после боев на истощение, которое провели ВСУ. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" политические моменты последних новостей касательно ситуации с Бахмутом.



