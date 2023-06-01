ВСУ приостановили продвижение по флангам в Бахмуте: в Генштабе объяснили, в чем причина

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Кравцев Сергей
Украинские защитники в течение прошлых дней приостановили продвижение на флангах на Бахмутском направлении. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью УП рассказал командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский.
ВСУ. Фото из открытых источников
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Также Сырский отметил, что противник изменил свои действия на Бахмутском направлении, поэтому на этом участке фронта наблюдается временное затишье.
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Также издание "Комментарии" сообщало – битва за Бахмут, который россияне, согласно заявлениям их пропаганды и главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, уже захватили неоднократно, на самом деле всё еще продолжается. Известно, что украинские подразделения периодически контратакуют россиян, имея даже определенное продвижение. А в обновленном отчете Института изучения войны (ISW) отмечается, что ни вагнеровцы, ни российские регулярные войска, не в состоянии будут развернуть продвижение за пределами города-крепости после боев на истощение, которое провели ВСУ. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" политические моменты последних новостей касательно ситуации с Бахмутом.
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