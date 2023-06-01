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ВСУ приостановили продвижение по флангам в Бахмуте: в Генштабе объяснили, в чем причина

Александр Сырский, говорят о Бахмуте, заявил, что сейчас ВСУ выполняют другие задачи, поэтому продвижение по флангах к городу-крепости приостановлено

сегодня, 12:25
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Автор:

Кравцев Сергей

Украинские защитники в течение прошлых дней приостановили продвижение на флангах на Бахмутском направлении. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью УП рассказал командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский. 

ВСУ приостановили продвижение по флангам в Бахмуте: в Генштабе объяснили, в чем причина

ВСУ. Фото из открытых источников

"В течение нескольких прошлых дней продвижение на флангах было приостановлено, поскольку там выполнялись другие важные задачи. Командованием нашей группировки принимаются соответствующие меры, направленные на восстановление боеспособности наших частей и срыва вражеских намерений", – рассказал генерал.


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Также Сырский отметил, что противник изменил свои действия на Бахмутском направлении, поэтому на этом участке фронта наблюдается временное затишье.                                                            

Читайте также на портале "Комментарии" — Бахмут без "Вагнера": Пригожин сделал новое заявление о выводе своих наемников.

Также издание "Комментарии" сообщало – битва за Бахмут, который россияне, согласно заявлениям их пропаганды и главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, уже захватили неоднократно, на самом деле всё еще продолжается. Известно, что украинские подразделения периодически контратакуют россиян, имея даже определенное продвижение. А в обновленном отчете Института изучения войны (ISW) отмечается, что ни вагнеровцы, ни российские регулярные войска, не в состоянии будут развернуть продвижение за пределами города-крепости после боев на истощение, которое провели ВСУ. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" политические моменты последних новостей касательно ситуации с Бахмутом.




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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/06/1/7404810/
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