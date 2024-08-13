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ВСУ применили в Курской области необычный немецкий танк: детали

ВСУ ввели в бой Wiesent

сегодня, 07:07
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Кравцев Сергей

Украинские военные продолжают операцию в Курской области РФ. ВСУ применили там германский инженерный танк. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет немецкий таблоид "Bild".

ВСУ применили в Курской области необычный немецкий танк: детали

Инженерный танк Wisent

На одном из видео из Курской области засветился инженерный танк Wiesent на базе танка Leopard 1 с символикой украинской армии. Как отметил аналитик Bild по открытым данным Юлиан Репке, Германия поставила Украине несколько таких машин.

"Инженерные или саперные танки используют для прорыва оборонительных линий противника или создания собственных. Для чего именно ВСУ ввели в бой Wiesent, пока неясно", – говорится в сообщении.

Ранее в сети также публиковали видеоприменение ВСУ в Курской области немецких БМП Marder. В Минобороны страны-агрессора России заявляли, что их якобы уничтожили беспилотниками.                                                                                    

Читайте также на портале "Комментарии" — довольно сдержанно и явно, намекая на поддержку Украины, уже отреагировали на события в Курской области в США, Германии. Более того, ключевые партнеры признались, что не видят чего-либо неординарного в том, что Украина использует предоставленное ими оружие во время Курской операции. Был ли Запад готов к событиям в Курской области? Судя по реакции партнеров, можно ли сказать, что Запад дал "зеленый свет" на наступление? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.                                              

Также издание "Комментарии" сообщало – операция в Курской области: у Путина долго замалчивали это и все же признали. Тепер




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