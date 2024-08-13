ВСУ применили в Курской области необычный немецкий танк: детали

Украинские военные продолжают операцию в Курской области РФ. ВСУ применили там германский инженерный танк. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет немецкий таблоид "Bild".

Инженерный танк Wisent

На одном из видео из Курской области засветился инженерный танк Wiesent на базе танка Leopard 1 с символикой украинской армии. Как отметил аналитик Bild по открытым данным Юлиан Репке, Германия поставила Украине несколько таких машин.

"Инженерные или саперные танки используют для прорыва оборонительных линий противника или создания собственных. Для чего именно ВСУ ввели в бой Wiesent, пока неясно", – говорится в сообщении.

Ранее в сети также публиковали видеоприменение ВСУ в Курской области немецких БМП Marder. В Минобороны страны-агрессора России заявляли, что их якобы уничтожили беспилотниками.

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