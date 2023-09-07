ВСУ применили новую тактику борьбы с российскими вертолетами

Украинские защитники для охоты на российские вертолеты и противодействию российскому превосходству в воздухе стали применять новую тактику. Об этом сообщают "Комментарии".

Вертолет Ка-52

Силы обороны стали использовать дроны для охоты на российские вертолеты Ка-52. Так боец с позывным "Мадяр" опубликовал видео максимального приближения к близкое расстояние к российскому "Аллигатору" FPV-дрона. Заметив преследование, вертолет ушел от столкновения с БПЛА.

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Новая тактика украинских защитников не осталась без внимания рашистов, которые отметили, что дроны в ходе нынешней войны изменили использование бронированной техники, в частности танков. Они уже превратились из оружия прорыва в средство огневой поддержки — бронированную артиллерию. Похоже, новая тактика украинских защитников приведет к изменениям и в авиации.

"Нашим пилотам сейчас надо быть вдвойне осторожнее, противник данным видео показывает, что он пробует тактику воздушного минирования, когда на полётных маршрутах наших вертолётчиков, предполагается постоянное дежурство FPV-дронов, — пишут рашисты. - Можно без всяких проблем потерять за день пару десятков дронов, ради такой цели, как Ка-52".

Как нехотя признаются рашисты, боеприпаса дрона вполне хватит для уничтожения российского вертолета и украинские защитники в полной мере овладели таким оружием, как БПЛА.

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