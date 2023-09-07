В России предложили "разобраться" с украинским языком

Российский актер Иван Охлобыстин, известный своей поддержкой войны России против Украины, разразился очередным шовинистическим заявлением. На этот раз стороннику Путина не понравился украинский язык, с которым он предлагает "разобраться". Об этом сообщают "Комментарии".

Иван Охлобыстин

"С украинским языком надо разобраться, — заявил Иван Охлобыстин. — Он не нужен, он создан искусственно и только помогает самоидентификации новообразованной нации, которая всегда будет представлять для нас опасность. Единственный способ от этой опасности избавиться – нейтрализовать всю государственность. Вот прям всё зачистить! И даже название я бы поменял. Малороссия и есть Малороссия. Украина – это окраина. Даже не наша – это поляки ее так назвали".

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Напомним, что рашистскую Z-общественность поразило, что 46% учащихся в оккупированной РФ части Запорожской области выбрали при изучении предмета "Родная речь" языком обучения украинский.

- "Родной язык" — это отдельный школьный предмет на 1-3 часа в неделю. Никто украинский язык вместо русского навязывать не собирается. Единственное, чем полезна информация о 46% детей, выбравших украинский в качестве родного, это показатель национальной самоидентификации и, возможно, сепаратистского потенциала. Странное намерение воспитать на новых территориях "хороших украинцев" вместо "плохих бандеровцев", — возмущаются рашисты в Сети.

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