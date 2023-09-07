Зачем Украине статус в блоке Триморье – почему это важно

Украина стала ассоциированным партнером Инициативы трех морей (Триморья). Такой же статус теперь имеет Молдова, а Греция официально получила приглашение присоединиться к 12 странам Триморья. Почему так важно расширение данной инициативы и полноценное (в будущем) вхождение туда Украины? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Украина стала ассоциированным партнером Триморья. Фото: из открытых источников

Для Украины важно участвовать в Инициативе трех морей

Директор Центра исследований проблем гражданского общества, эксперт СНБО в 2001-2011 гг по вопросам замороженных конфликтов в Евразии (в том числе Молдова-Приднестровье) Виталий Кулик рассуждает так:

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Пока инициатива Триморье – больше клуб восточных и центрально-европейских стран, которые выстраивают собственную линию поведения, синхронизируют политику в условиях кризиса больших интеграционных объединений, в том числе – Евросоюза. Триморье – это, прежде всего, об инфраструктурных проектах и энергетике. Но рассматривать его как альтернативу ЕС не следует".

При этом, отмечает эксперт, для Украины важно участвовать в Инициативе трех морей. Таким образом, мы становимся частью формирования новой восточно-европейской политики. Получаем возможность перетянуть на себя частично большие инфраструктурные проекты, вмонтироваться в них. На данный момент, несмотря на войну, они всё еще привлекательны для глобальных рынков капитала, для больших инвестиций, поясняет Виталий Кулик.

По его словам – это и магистрали, связывающие Балтийское и Адриатическое море. И энергопроводы, поставляющие сжиженный газ из Хорватии или Балтии в государства центральной Европы.

"Украине нужны альтернативные газопроводы, диверсификация поставок. И для нас соучастие в энергетических проектах, особенно, если они будут проходить через нашу территорию, очень важно, – подчеркивает эксперт. – На данный момент есть несколько проектов, которые реализуются в рамках Триморья. В результате войны есть запрос на расширение способности транспортных коридоров через восточную Европу. И Украина кровно заинтересована, чтобы ее интересы учитывались".

Речь, к примеру, о планируемом шоссе от литовского города Клайпеда до греческих Салоник (Виа-Карпатия), о трубопроводах для сжиженного газа с морским терминалом в Польше и Хорватии, о балтийско-адриатийском коридоре (известном как Виа-Балтика), янтарном пути, перечисляет Виталий Кулик. О ряде других проектов, которые интересны нам как экономически, так и – помогая формировать необходимую повестку для дальнейшей интеграции в ЕС. Через взаимодействие со странами Триморья.

"Радует, что Украина активизировала работу в Триморье после провального реагирования в 2016 году, когда данное объединение создавалось. Мы тогда не поехали в Дубровник на данное мероприятие. Это была большая ошибка, – считает эксперт. – А сейчас мы активизировались, потому что все страны-участницы Триморья важны для наших транспортных стратегий".

С некоторыми, к сожалению, у нас возникли сложности в контексте поставок через их территорию украинской сельхозпродукции, отмечает Виталий Кулик. Это Польша, Словакия, Венгрия, в меньшей мере — Чехия. Они выставили запрет на импорт украинского зерна и даже на его транзит.

"Работа касательно снятия ограничений, получение дополнительных преференций, возможность участвовать в совместных программах, расширяющих наши возможности, синхронизация таможенной политики, логистики — это необходимо для большего открытия перед Украиной европейских рынков. И Триморье — одна из площадок, где подобная работа ведется, – поясняет эксперт. – Да, пока многие проекты лишь на бумаге. Но что в Триморье есть жизнь — факт. В отличие от такого объединения как ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова)".

Триморье предназначено, в том числе, для того, чтобы не случались такие ситуации как сейчас, когда Россия блокирует зерновой коридор

По мнению экс-спикера Генштаба ВСУ, военного эксперта, полковника Влада Волошина, данная инициатива нужна нам уже по той причине, что Украине важно участие в любых международных проектах, организациях. Повышая свою статусность, значимость, расширяя свои возможности.

"Тем более, если речь идет о налаживании взаимоотношений, их укреплении с европейскими странами-соседями. Роль таких объединений как Триморье выросла в разы на фоне российской агрессии против Украины. Причем, речь и об экономической сфере, и о сфере безопасностной, и о военно-политической", – отмечает Влад Волошин.

Он напоминает, что Инициатива трех морей, также известная как Балто-Адриато-Черноморская инициатива или Триморье, представляет собой на данный момент объединение двенадцати государств Европейского союза (Австрия, Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Хорватия, Чехия, Эстония) и Украины с Молдовой – как партнеров. Вот-вот частью Триморья станет Греция. Все государства, входящие в данный клуб, имеют выход к Адриатическому, Балтийскому и Черному морям. А целью организации является налаживание регионального диалога по различным вопросам, затрагивающим государства-члены.

"Триморье предназначено, в том числе, для того, чтобы не случались такие ситуации как сейчас, когда Россия блокирует зерновой коридор, милитаризировала Черное море. Уверен, вместе с партнерами, с адекватными соседями, Украина вскоре наведет там порядок. А со временем обязательно станет полноценной частью Триморья", – констатирует эксперт.

Читайте также на портале "Комментарии" — что подтвердил визит Блинкена в Украину – какие темы остались за кулисами.



