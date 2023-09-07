Зачем Украине статус в блоке Триморье – почему это важно

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Кравцев Сергей
Украина стала ассоциированным партнером Инициативы трех морей (Триморья). Такой же статус теперь имеет Молдова, а Греция официально получила приглашение присоединиться к 12 странам Триморья. Почему так важно расширение данной инициативы и полноценное (в будущем) вхождение туда Украины? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.
Украина стала ассоциированным партнером Триморья. Фото: из открытых источников
Директор Центра исследований проблем гражданского общества, эксперт СНБО в 2001-2011 гг по вопросам замороженных конфликтов в Евразии (в том числе Молдова-Приднестровье) Виталий Кулик рассуждает так:
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При этом, отмечает эксперт, для Украины важно участвовать в Инициативе трех морей. Таким образом, мы становимся частью формирования новой восточно-европейской политики. Получаем возможность перетянуть на себя частично большие инфраструктурные проекты, вмонтироваться в них. На данный момент, несмотря на войну, они всё еще привлекательны для глобальных рынков капитала, для больших инвестиций, поясняет Виталий Кулик.
По его словам – это и магистрали, связывающие Балтийское и Адриатическое море. И энергопроводы, поставляющие сжиженный газ из Хорватии или Балтии в государства центральной Европы.
Речь, к примеру, о планируемом шоссе от литовского города Клайпеда до греческих Салоник (Виа-Карпатия), о трубопроводах для сжиженного газа с морским терминалом в Польше и Хорватии, о балтийско-адриатийском коридоре (известном как Виа-Балтика), янтарном пути, перечисляет Виталий Кулик. О ряде других проектов, которые интересны нам как экономически, так и – помогая формировать необходимую повестку для дальнейшей интеграции в ЕС. Через взаимодействие со странами Триморья.
С некоторыми, к сожалению, у нас возникли сложности в контексте поставок через их территорию украинской сельхозпродукции, отмечает Виталий Кулик. Это Польша, Словакия, Венгрия, в меньшей мере — Чехия. Они выставили запрет на импорт украинского зерна и даже на его транзит.
По мнению экс-спикера Генштаба ВСУ, военного эксперта, полковника Влада Волошина, данная инициатива нужна нам уже по той причине, что Украине важно участие в любых международных проектах, организациях. Повышая свою статусность, значимость, расширяя свои возможности.
Он напоминает, что Инициатива трех морей, также известная как Балто-Адриато-Черноморская инициатива или Триморье, представляет собой на данный момент объединение двенадцати государств Европейского союза (Австрия, Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Хорватия, Чехия, Эстония) и Украины с Молдовой – как партнеров. Вот-вот частью Триморья станет Греция. Все государства, входящие в данный клуб, имеют выход к Адриатическому, Балтийскому и Черному морям. А целью организации является налаживание регионального диалога по различным вопросам, затрагивающим государства-члены.
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