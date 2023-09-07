Украина стала ассоциированным партнером важного объединения: о чем идет речь

Украина стала ассоциированным партнером Инициативы трех морей. Такой же статус теперь имеет соседняя Молдова, а Грецию официально получила приглашение присоединится к странам Триморья. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил президент Польши Анджей Дуда во время пресс-конференции в рамках саммита Триморья.

Украина стала ассоциированным партнером Триморья. Фото: из открытых источников

Президент Польши отметил, Греция была полноправным членом ЕС, а теперь еще и стала полноправным членом Триморья. Также Дуда назвал большим успехом ассоциативное присоединение к объединению таких стран, как Украина и Молдова, которые стремительно приближаются к членству в Евросоюзе.

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Анджей Дуда также подчеркнул, что полномасштабная война в Европе показала, как важно интегрировать Украину и другие страны в общеевропейские инфраструктурные проекты. Сотрудничество между странами играет большую роль.

"Это не просто туризм, о котором мы говорили с самого начала, это не просто вопрос объединения людей, предоставления им возможности путешествовать и познавать мир. Сегодня война в Украине показала, что это вопрос нашей безопасности, что иногда также должна быть или не быть возможность перемещения техники или материалов", – объяснил он.

Дуда добавил, что группа также рассматривает новые идеи, которые призваны сблизить Украину со странами Евросоюза.

"Идея, о которой сейчас много говорят, – это строительство высокоскоростной железной дороги между Киевом, Варшавой и другими столицами стран Трех морей, чтобы выполнить такую ​​задачу в восточном направлении, к будущему члену Евросоюза, которым является Украина", – отметил польский лидер.

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