Украина стала ассоциированным партнером важного объединения: о чем идет речь

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Кравцев Сергей
Украина стала ассоциированным партнером Инициативы трех морей. Такой же статус теперь имеет соседняя Молдова, а Грецию официально получила приглашение присоединится к странам Триморья. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил президент Польши Анджей Дуда во время пресс-конференции в рамках саммита Триморья.
Украина стала ассоциированным партнером Триморья. Фото: из открытых источников
Президент Польши отметил, Греция была полноправным членом ЕС, а теперь еще и стала полноправным членом Триморья. Также Дуда назвал большим успехом ассоциативное присоединение к объединению таких стран, как Украина и Молдова, которые стремительно приближаются к членству в Евросоюзе.
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Анджей Дуда также подчеркнул, что полномасштабная война в Европе показала, как важно интегрировать Украину и другие страны в общеевропейские инфраструктурные проекты. Сотрудничество между странами играет большую роль.
Дуда добавил, что группа также рассматривает новые идеи, которые призваны сблизить Украину со странами Евросоюза.
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