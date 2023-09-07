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Возможен ли обмен пленными "всех на всех" в ближайшее время: ответ Буданова

Руководитель ГУР отметил, что сейчас есть определенные преграды, которые создает исключительно РФ, и над их преодолением идет работа

сегодня, 15:54
Автор:
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Кравцев Сергей
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На сегодняшний день есть определенные преграды со стороны страны-агрессора относительно обмена пленными по формуле "всех на всех". Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Возможен ли обмен пленными "всех на всех" в ближайшее время: ответ Буданова

Обмен пленными. Фото: из открытых источников

"Процесс обмена военнопленными продолжается и по состоянию на данный момент. Есть определенные технические трудности. Я считаю, что из-за не совсем правильной позиции РФ. Но мы и это преодолеем", — отметил главный разведчик Украины.


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При этом руководитель ГУР уточнил, что сейчас есть определенные преграды, которые создает исключительно Москва, и над их преодолением идет работа.

Однако, добавил Кирилл Буданов, ситуация не настолько тупиковая, как может показаться на первый взгляд. 

По словам Буданова, без преувеличения можно сказать, что Украина максимально близка к тому, чтобы в ближайшее время Россия пошла на встречу по обмену пленными "всех на всех". Не раскрывая подробности Кирилл Буданов заявил, что нужно решить задачу и найти правильные пути урегулирования этого момента.

Ранее в ГУР Минобороны рассказали, что переговорный процесс по обмену "всех на всех" не прекращается. Если и удастся достичь позитивного результата, то сам обмен может занять не один день.

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