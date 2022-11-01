ВСУ прицельно ударили по россиянах на юге: подробности

Россиянам пришлось очень непросто в районе Снигиревки, где ВСУ прицельно ударили по скоплению живой силы противника. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает оперативное командование "Юг" в Facebook.

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

В сообщении отмечается, украинской авиацией было метко атаковано скопление личного состава оккупантов на опорном пункте противника в районе Снигиревки на Николаевщине. Артиллеристы и ракетчики Сил обороны, в течение дня наносили удары по позициям врага и районам сосредоточения вражеских сил. Выполнено около 180 огневых задач. Вражеское войско уменьшилось на 21 рашиста. Демилитаризировали одну военную машину и миномет. Остальные потери врага доразведываются.

Между тем в готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится 1 носитель высокоточных крылатых ракет, снаряженный восемью "Калибрами". Общая численность корабельной группировки врага в Черном море составляет 7 кораблей и катеров, которые продолжают маневрирование вдоль южного побережья Крыма.

Стоит отметить, в направлении Херсона продолжается контрнаступление ВСУ. Украинские войска постепенно освобождают нашу территорию от рашистов. Россиянам ничего другого не остается, как отступать на юге, оставляя ранее занятые рубежи.

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