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ВСУ прицельно ударили по россиянах на юге: подробности

Всего за сутки на юге наши защитники выполнили около 180 огневых задач

сегодня, 08:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Россиянам пришлось очень непросто в районе Снигиревки, где ВСУ прицельно ударили по скоплению живой силы противника. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает оперативное командование "Юг" в Facebook.

ВСУ прицельно ударили по россиянах на юге: подробности

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

В сообщении отмечается, украинской авиацией было метко атаковано скопление личного состава оккупантов на опорном пункте противника в районе Снигиревки на Николаевщине. Артиллеристы и ракетчики Сил обороны, в течение дня наносили удары по позициям врага и районам сосредоточения вражеских сил. Выполнено около 180 огневых задач. Вражеское войско уменьшилось на 21 рашиста. Демилитаризировали одну военную машину и миномет. Остальные потери врага доразведываются.

Между тем в готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится 1 носитель высокоточных крылатых ракет, снаряженный восемью "Калибрами". Общая численность корабельной группировки врага в Черном море составляет 7 кораблей и катеров, которые продолжают маневрирование вдоль южного побережья Крыма.

Стоит отметить, в направлении Херсона продолжается контрнаступление ВСУ. Украинские войска постепенно освобождают нашу территорию от рашистов. Россиянам ничего другого не остается, как отступать на юге, оставляя ранее занятые рубежи.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава ГУР Кирилл Буданов прогнозирует мощнейшее потрясение для россиян уже в ноябре, когда ВСУ освободят Херсон и развенчают один из главных мифов России.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Турции Эрдоган отреагировал на выход России из "зерновой сделки", заявив, что это очень нерешительный шаг Москвы.




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Источник: https://www.facebook.com/okPivden
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