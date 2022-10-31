Эрдоган отреагировал на выход России из "зерновой сделки"

Для Турции очень важно, чтобы зерновой коридор и дальше работал. Его важно поддержать и продлить. Анкара сделала очень много для снижения продовольственного кризиса. Как передает издание "Комментарии", об этом турецкий президент заявил, выступая на Всемирном турецком медицинском конгрессе.

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

"Как известно, около 1/3 мирового производства пшеницы приходится на Украину и Россию. …Благодаря совместному механизму, создание которого мы обеспечили в Стамбуле, мы обеспечили относительное сокращение продовольственного кризиса, предложив 9,3 млн тонн украинской пшеницы на службу миру", – заявил президент Турции.

Реджеп Эрдоган обратил внимание на то, что "Россия действует нерешительно". Турецкий лидер также заверил, что несмотря на такой шаг России, Турция "приложит усилия, чтобы служить человечеству".

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Также издание "Комментарии" сообщало – в своем обращении 30 октября президент Украины Владимир Зеленский, комментируя выход России из зерновой сделки, заявил, что РФ ставит мир на грань продовольственного кризиса и является единственным виновником того, что продукты питания сейчас будут дорожать. По данным Мининфраструктуры Украины, страна-агрессор фактически заблокировала движение 218 судов, которые либо везут продовольствие из нашей страны, либо следуют за ним. Между тем, появились данные, что Киев, Анкара и ООН согласовали движение 14 судов в Черном море в понедельник в рамках "черноморской инициативы". Специально для "Комментариев" эксперты проанализировали ситуацию вокруг зерновой сделки.





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