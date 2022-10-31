Россия снова бьет по энергосистеме Украины: почему Кремль не добьется своей цели – как отреагирует Запад

На 250-й день с начала широкомасштабной российской агрессии против Украины россияне снова массированно атаковали нашу страну ракетами. Как ситуация может развиваться дальше? Готов ли мир более радикально помочь Украине в обуздании агрессора, который, судя по данным Американского Института изучения войны (ISW), готовится к долгой кампании и надеется удержать оккупированные территории? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Удары по энергообъектам Украины. Фото: из открытых источников

Цивилизованный мир не выказывает достаточной решительности, чтобы урезонить Путина

Политтехнолог, боец спецподразделения "Хорт" Александр Кондратенко поясняет, что россияне делают ставку на то, чтобы гуманитарная катастрофа в Украине "заморозила" войну.

"Чтобы гражданское население начало шатать ситуацию в стиле – давайте заканчивать, давайте договариваться. А договариваться Кремль намерен лишь на своих условиях, с нарушением территориальной целостности Украины, – отмечает эксперт. – Путин и его свора просчитались. Украинский народ очень терпелив. И очень зол на агрессора. И эту зиму мы пройдем, хоть и с большими трудностями".

Но, предупреждает Александр Кондратенко, обстрелы россиянами нашей критической инфраструктуры будут продолжаться.

"Едва мы что-то отстраиваем, восстанавливаем, ремонтируем, они вновь начинают бить по объектам инфраструктурным объектам. Цель – сделать зиму во всех смыслах лютой для украинцев", – подчеркивает эксперт.

Описывая ситуацию на фронте, он отмечает, что наступательные действия ВСУ в последнее время притормозились.

"Многие сейчас говорят о том, что в Херсоне оккупанты отходят. На самом деле они там укрепляются, – рассказывает Александр Кондратенко. – Думаю, что Херсон мы всё же отобьем. Но высока вероятность, что захватчики потом превратят его во второй Мариуполь. Будут массированно обстреливать с левого берега, уничтожая город".

Применение рашистами тактического ядерного оружия вряд ли возможно, как и техногенная катастрофа, связанная подрывов дамбы Каховской ГЭС, считает эксперт. На это, по его словам, есть ряд объективных причин, включая то, что Крым в таком случае останется без воды.

"К сожалению, цивилизованный мир не выказывает достаточной решительности, чтобы урезонить Путина, – считает эксперт. – Да, Украина получает финансовую и военную помощь, но ее явно недостаточно для того, чтобы мы могли быстро выбить врага с нашей территории. И у меня есть сомнения касательно выхода к концу 2023 года на границы 1991-го, как прогнозирует руководитель Главного управления разведки нашего Минобороны – Кирилл Буданов. Всё может поменяться в любой момент, долгосрочные прогнозы делать при таком раскладе невозможно. Но сейчас Украина в этой войне побеждает, хоть ситуация на фронте очень сложная".

Нет сомнений, что Запад окончательно принял решение о необходимости укрепления Украины

По словам эксперта аналитического центра Kyivstratpro Тараса Семенюка, РФ целенаправленно наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины, чтобы оставить нас без тепла и света – и заставить идти на переговоры. Тактика террора, к которой агрессор прибегнул после своих неудач на фронте, надеясь склонить нас к уступкам.

"Не удастся, – уверен эксперт. – Мы значительно окрепли с начала российского вторжения, наши силы ПВО и ПРО, благодаря помощи зарубежных партнеров, стали в разы эффективнее. Сегодня, к примеру, было сбито 95% ракет (44 штуки), выпущенных агрессором".

Тарас Семенюк подчеркивает важность продолжать усиливать нашу противовоздушную и противоракетную оборону, охрану критически важных инфраструктурных объектов. Потому что некоторые ракеты, увы, долетают. Как сегодня.

который заявил, что на данный момент ФРГ не видит возможностей для возобновления диалога и сотрудничества с Россией. По сути, РФ из коллеги становится врагом Германии. И это говорит о выстраивании нового немецкого мировоззрения. Более трезвого, нежели ранее. Нет сомнений, что Запад окончательно принял решение о необходимости укрепления Украины, не допущения российской победы в этой войне". "Нет никаких сигналов, что Запад сокращает процесс предоставления военной помощи Украине, – считает эксперт. – Думаю, она будет лишь увеличиваться – и качественно, и количественно. И переломным моментом тут стала позиция Германии, особенно президента Вальтера Штайнмайера

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