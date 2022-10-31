250 дней полномасштабной войны РФ против Украины: главные выводы – прогнозы

Сегодня – 250 дней с начала широкомасштабной российской агрессии против Украины. Какие главные выводы можно сделать? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: Минобороны Украины

Украине нужно больше современных систем ПВО и ПРО, тяжелого вооружения

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно акцентирует, что война, развязанная Россией против Украины, так или иначе, задевает все сферы нашей жизни. Кроме того, в нее втягивается всё больше стран – в том или ином качестве.

"На данный момент сохраняется определенный статус-кво в плане осенне-зимней логики этой войны. Очевидно, что ВСУ пытаются максимально перейти в контрнаступление. И, если не вернуть в кратчайшие сроки временно оккупированные территории юга и востока, то хотя бы обрубать захватчикам логистические цепочки, уничтожать их склады боеприпасов, горючего, штабы. Создавая задел для продолжения своих контрнаступательных действий, – поясняет эксперт. – Россия в ответ продолжает наносить вред нашей инфраструктуре, чтобы сделать осенне-зимний период крайне сложным для всех украинцев. Параллельно всё это сопровождается стандартным шантажом разных видов – продовольственным (срыв зерновой сделки), угрозами применения оружия массового поражения (включая тактическое ядерное и мифическую "грязную бомбу")".

Безусловно, продолжает Олеся Яхно, Украине нужно больше современных систем ПВО и ПРО, тяжелого вооружения. И мы прикладываем максимум усилий, чтобы получать соответствующее вооружение и развединформацию. Активизировали, к примеру, работу с Израилем, особенно на фоне использования россиянами иранских дронов.

Запад, отмечает эксперт, постепенно вовлекается всё больше в эту войну в плане ощущения ее последствий, в том числе на экономике, энергетике.

"Россия пытается, где есть возможности использовать любых лидеров, любую ситуацию, чтобы или закрепить свое влияния, или как-то остаться в том или ином регионе, иметь возможность продвигать свои меседжи. В Молдове это происходит более явно. И на днях США ввели санкции против ряда физических и юридических лиц, подозревая их в сотрудничестве с РФ, под чутким руководством которой она проводят акции протеста. Таких примеров хватает и в странах ЕС, – подчеркивает аналитик. – Россия ищет лазейки, пытается использовать ситуацию, чтобы навредить Западному миру, любым демократическим проявлениям. Она будет использовать любую ситуацию (будь то выборы в США или еще где, некие другие процессы), чтобы вносить хаотизацию, как-то приостанавливать санкции. Подыгрывать, где возможно, созданию политических кризисов. Чтобы ослабить единство Запада, чтобы продолжить воспринимать страны постсоветского пространства как сферы своего влияния. Шантажируя энергоресурсами, продуктовым кризисом, ядерной угрозой и так далее".

По словам Олеси Яхно, всё больше Запад и РФ сражаются за третьи страны, в том числе такие сильные как Индия и Китай, не поддержавшие санкции. А также страны, зависимые от России в плане поставок вооружений, продовольствие и так далее. Та же Африка. Постепенно США обращают взгляд на эти страны, чтобы не допустить там российского усиления. Всё это элементы больших трансформаций, поясняет эксперт.

"Некие процессы, – продолжает она, – происходят внутри самой РФ. Мобилизация уже привела к определенным изменениям в массовом сознании. Всё более явным становится переход от, как рассказывала власть, "спецоперации" к тому, чем она собственно и является – войне. Это будет иметь непрогнозированные последствия для самого путинского режима, запустив механизмы, которые достаточно долго находились в спящем режиме".

Если говорить о важных тенденциях, которые влияют на войну вдолгую (а она у нас именно такая), то постепенно Запад начинает принимать точку зрения, что победой будет считаться возврат Украины к границам 1991 года. Не на рубежи до 24 февраля 2022 года, до начала широкомасштабного российского вторжения, а именно к международного признанным границам, подчеркивает Олеся Яхно. Она предполагает, что следующим шагом будет полная трансформация постсоветского пространства, включая Россию и Беларусь. Не исключено, что соответствующими аналитическими центрами уже просчитывается, что может происходить на этих территориях после победы Украины.

Сейчас Штаты наконец-то осознали, что Украина – великая страна, которая отчаянно борется за демократию и свободу

Телеведущий, медиаэксперт Сергей Дойко считает, что можно сделать пять главных выводов касаемо войны в Украине.

"Точнее – отношения к происходящему со стороны, полагаю, большинства украинцев, – уточняет он. – Как мне кажется, именно эти пять состояний и эмоций полностью отображают реальную картину. В первую очередь – психологическую".

Первый вывод: украинцы забыли, что значит страх.

"В конце февраля – начале марта 2022 года у простых людей был реальный шок. Просто шок и некий ступор. Потом этот шок сменился неопределенностью: украинцы точно не понимали, что их ждет завтра, чем и когда это всё закончится, как именно им строить свою дальнейшую жизнь в сложившихся условиях. Потом, ближе к середине лета, большинство людей поняли, что всё это быстро не закончится – и нужно морально готовиться к длительной войне, – отмечает Сергей Дойко. – После настал период психологической адаптации и действий: из сложившейся крайне непростой ситуации (потеря работы, разрушение планов и так далее) люди начали искать выход. И многие его таки нашли. Сейчас же – полное отсутствие страха, экстремальная ненависть к оккупантам, зашкаливающая злость на тех, кто пришел нас какого-то хрена от чего-то "освобождать". Пусть сами себя освободят от своей же болезни головного мозга!".

Второй вывод: украинские СМИ больше перешли на вещание в Ютуб.

"Многие журналисты перешли именно туда. Они индивидуально либо командой создали собственные Ютуб-каналы и продолжают (не все, конечно, в полной мере, но превалирующее их большинство) говорить правду об этой войне. Да, именно ВОЙНЕ, а не о том говне – "СВО", как его называют в стране-террористе-оккупанте-мародере-лузере. У нас, слава Богу, вещи называются своими именами, и уж чего у нас нет, так это уголовной ответственности за правду, – подчеркивает эксперт. – Так кто тогда реально свободен?".

Третий вывод: к Украине абсолютно по-другому стали относиться в мире.

Сергей Дойко рассказывает:

"Мой хороший знакомый, точку зрения которого я уважаю и разделяю, мне часто говорит именно об этом, и не верить ему у меня нет никаких оснований. Юрий Ванетик живет с 5-ти лет в Калифорнии (США), занимается политическим консультированием, адвокатской деятельностью и предпринимательством. Знает лично топовых американских политиков, осведомлен о многом из того, что на широкую публику не выносится. Так вот, я, сколько с ним общаюсь, слышу его неизменные слова: к Украине отношение в мире меняется кардинально! В США, как он говорит, раньше наша страна имела довольно негативную репутацию. К ней относились всегда как к коллеге, но – как к проблемному коллеге. Коррупция, отсутствие понятных "правил игры" – главные факторы, которые отталкивали американцев от Украины. Но началась война. И сейчас Украина для США – герой! Сейчас для США украинские военные – храбрые борцы за свободу и независимость! Сейчас Штаты наконец-то осознали, что Украина – великая страна, которая отчаянно борется за демократию и свободу. (А свобода для Америки – уж никак не пустой звук)".

Эксперт акцентирует, что именно это и стало причиной невероятной поддержки, которая поступает от стран-союзниц во время войны с Россией. Он отмечает, что в Украину сейчас, по словам Юрия Ванетика, "влюблены не только американские политики, но и американский народ!".

Четвертый вывод: украинцы стали больше ценить то, что у них есть.

"Эти сволочи из-за поребрика лишили (на время, правда) нас возможности планировать свое ближайшее будущее. Многие в Украине сейчас говорят так, мол, "после Победы уже поедем куда-то, что-то сделаем, что-то осуществим" и так далее. Но! Больше и больше людей в Украине крайне ценят то, что у них уже есть. То, что они уже сделали, уже увидели, уже приобрели, уже почувствовали. Это не правда, что украинцы стали жить исключительно одним днем. Нет. Но каждый миг, похоже, стал намного весомее и значительнее для наших людей, – подчеркивает Сергей Дойко. – Наши люди стали ценить такие мелочи, на которые раньше и внимания никогда не обратили бы…".

И пятый вывод. Он, отмечает эксперт, похоже, тут главный: чуть ли не впервые украинцы осознанно готовы переносить тяготы и проблемы во имя Победы. Во имя нашей Победы над теми, кто почему-то решил, что у гроба есть карманы…

"С нами правда, а значит – с нами Бог! Если кто-то где-то в бункерах в 200-ах метрах под землей думает, что временное отсутствие света, тепла, каких-то продуктов питания и так далее способно сломать рвение вольных людей к Победе и жизни – пошел он… вслед за русским военным кораблем! Нас не сломать! Нас даже не надломить, – уверен Сергей Дойко. – Мы даже когда картошку собираем – и то не всегда встаем на колени. В иных случаях это вообще исключено!".

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