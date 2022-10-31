Буданов прогнозирует мощнейшее потрясение для россиян уже в ноябре: с чем это будет связано

Российским захватчикам придется оставить Херсон уже в ноябре, что станет большим ударом по общественному мнению в самой России, где российские пропагандисты навязали населению миф о непобедимости российской армии и другие мифы об Украине. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил начальника ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию "Inews".

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

Кирилл Буданов назвал приближающуюся деоккупацию Херсона "сейсмическим" ударом для российского общественного мнения. Таким образом будут разрушены российские нарративы о собственной непобедимости и об Украине.

Глава ГУР уточнил, что россияне не покидают Херсонскую область, как некоторым людям показалось, они действительно отходят с Херсона, но лишь для того, чтобы занять более удобную оборонительную позицию накануне зимы – эвакуируют жителей, отводят тяжелую наступательную технику во избежание больших потерь.

Также российские войска строят линии противотанковых укреплений типа "зубы дракона" в глубине Луганска, чтобы не дать ВСУ провести быстрые контратаки.

Ранее глава ГУР МО подчеркнул, что в оккупированном Херсоне находятся наиболее подготовленные и боеспособные российские военные. На южном направлении насчитывается около 40 тысяч человек сил противника.

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