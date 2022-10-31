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Буданов прогнозирует мощнейшее потрясение для россиян уже в ноябре: с чем это будет связано

В Херсонской области российские войска отходят в глухую оборону

сегодня, 16:45 comments1608
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Автор:

Кравцев Сергей

Российским захватчикам придется оставить Херсон уже в ноябре, что станет большим ударом по общественному мнению в самой России, где российские пропагандисты навязали населению миф о непобедимости российской армии и другие мифы об Украине. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил начальника ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию "Inews".

Буданов прогнозирует мощнейшее потрясение для россиян уже в ноябре: с чем это будет связано

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

Кирилл Буданов назвал приближающуюся деоккупацию Херсона "сейсмическим" ударом для российского общественного мнения. Таким образом будут разрушены российские нарративы о собственной непобедимости и об Украине.

Глава ГУР уточнил, что россияне не покидают Херсонскую область, как некоторым людям показалось, они действительно отходят с Херсона, но лишь для того, чтобы занять более удобную оборонительную позицию накануне зимы – эвакуируют жителей, отводят тяжелую наступательную технику во избежание больших потерь.

Также российские войска строят линии противотанковых укреплений типа "зубы дракона" в глубине Луганска, чтобы не дать ВСУ провести быстрые контратаки.

Ранее глава ГУР МО подчеркнул, что в оккупированном Херсоне находятся наиболее подготовленные и боеспособные российские военные. На южном направлении насчитывается около 40 тысяч человек сил противника.

Читайте также на портале "Комментарии" — на 250-й день с начала широкомасштабной российской агрессии против Украины россияне снова массированно атаковали нашу страну ракетами. Как ситуация может развиваться дальше? Готов ли мир более радикально помочь Украине в обуздании агрессора, который, судя по данным Американского Института изучения войны (ISW), готовится к долгой кампании и надеется удержать оккупированные территории? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://inews.co.uk/opinion/western-apathy-is-now-the-greatest-danger-to-ukraine-1943493
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