Силы обороны продолжают наносить огненное поражение по местам дислокации врага, огневых позициях и тылах. В частности, Вооруженным силам Украины удалось поразить скопление противника, ликвидировав 39 оккупантов.

ВСУ продолжают уничтожать оккупантов. Фото из открытых источников

Как сообщают Силы обороны юга Украины, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили на левом берегу 39 оккупантов, 3 реактивные системы залпового огня "Град", 3 единицы ракетно-артиллерийского вооружения, 5 минометов, 1 комплекс радиоэлектронной борьбы, 6 единиц автомобильной техники.

Сейчас это подтверждены потери врага, которые после уточнений могут оказаться еще больше.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что решение назначить Александра Сырского Главнокомандующим ВСУ, вероятно, вызовет негативную реакцию среди находящихся на фронте украинских военнослужащих, пишет издание The Washington Post. WP отмечает, что рядовые солдаты не очень любят Сырского, поскольку многие считают его командиром советского типа. Не менее резко о новом Главнокомандующем ВСУ высказались боевые офицеры.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что на временно оккупированных территориях Украины российские захватчики продолжают открывать милитаристские лагеря для подготовки детей к военным действиям. Гауляйтеры анонсировали создание клуба "Воин" на оккупированной территории Запорожской области. Клуб планируется открыть на базе детского оздоровительного лагеря "Искра". В клубе подростков будут обучать огневой и инженерной подготовке. Таким образом, украинских детей будут готовить к службе в армии РФ.

