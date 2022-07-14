ВСУ показали обломки сбитых возле Винницы ракет "Калибр" (ФОТО)

Украинские защитники показали обломки двух российских ракет, которые удалось сбить, когда они летели на город Винницу. Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ на странице Facebook .

Обломки сбитых "Калибров" обнаружили возле Винницы (фото facebook.com/kpszsu)

В сообщении говорится, что в общей сложности российские оккупанты запустили 5 ракет "Калибр". Обломки двух сбитых обнаружили возле Винницы.

"Найдены обломки ракет, сбитых 14 июля противовоздушной обороной вблизи Винницы. Уничтожены две из пяти ракет морского базирования типа "Калибр". К сожалению, только две", — говорится в сообщении украинских защитников.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в МВД рассказали о наводчиках во время ракетного удара по Виннице . 14 июля, когда Россия обстреляла Винницу, полиция задержала несколько десятков человек, которые могут быть наводчиками, их подозревают в корректировке огня. Правоохранители их допрашивают. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, комментируя информацию на брифинге о якобы задержании наводчика кафиров.

Также "Комментарии" писали о том, что ракета, которой РФ ударила по Виннице, летела на другой город . Одна из ракет, которыми российские оккупанты ударили по Виннице, держала курс на Житомир. Об этом заявил житомирский городской голова Сергей Сухомлин на сессии Житомирского горсовета.

Ранее "Комментарии" сообщали о здании в Виннице, где из-за ракетного удара не выжил никто . В результате ракетного удара по Виннице больше всего пострадало помещение диагностической клиники, предварительно все находившиеся внутри погибли. Диагностическая клиника размещалась в Виннице, в одноэтажном здании. На момент атаки россиян медучреждение работало и потому по той информации, которая есть сейчас – ни медперсонал, ни пациенты выжить не смогли.

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