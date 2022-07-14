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ВСУ показали обломки сбитых возле Винницы ракет "Калибр" (ФОТО)

Обломки сбитых "Калибров" нашли возле Винницы

сегодня, 22:06
Автор:

Лиля Воробьева
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Украинские защитники показали обломки двух российских ракет, которые удалось сбить, когда они летели на город Винницу. Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ на странице Facebook .

ВСУ показали обломки сбитых возле Винницы ракет "Калибр" (ФОТО)

Обломки сбитых "Калибров" обнаружили возле Винницы (фото facebook.com/kpszsu)

В сообщении говорится, что в общей сложности российские оккупанты запустили 5 ракет "Калибр". Обломки двух сбитых обнаружили возле Винницы.

"Найдены обломки ракет, сбитых 14 июля противовоздушной обороной вблизи Винницы. Уничтожены две из пяти ракет морского базирования типа "Калибр". К сожалению, только две", — говорится в сообщении украинских защитников.

ВСУ показали обломки сбитых возле Винницы ракет ”Калибр” (ФОТО) - фото 2
ВСУ показали обломки сбитых возле Винницы ракет ”Калибр” (ФОТО) - фото 3
ВСУ показали обломки сбитых возле Винницы ракет ”Калибр” (ФОТО) - фото 4
ВСУ показали обломки сбитых возле Винницы ракет ”Калибр” (ФОТО) - фото 5

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в МВД рассказали о наводчиках во время ракетного удара по Виннице . 14 июля, когда Россия обстреляла Винницу, полиция задержала несколько десятков человек, которые могут быть наводчиками, их подозревают в корректировке огня. Правоохранители их допрашивают. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, комментируя информацию на брифинге о якобы задержании наводчика кафиров.

Также "Комментарии" писали о том, что ракета, которой РФ ударила по Виннице, летела на другой город . Одна из ракет, которыми российские оккупанты ударили по Виннице, держала курс на Житомир. Об этом заявил житомирский городской голова Сергей Сухомлин на сессии Житомирского горсовета.

Ранее "Комментарии" сообщали о здании в Виннице, где из-за ракетного удара не выжил никто . В результате ракетного удара по Виннице больше всего пострадало помещение диагностической клиники, предварительно все находившиеся внутри погибли. Диагностическая клиника размещалась в Виннице, в одноэтажном здании. На момент атаки россиян медучреждение работало и потому по той информации, которая есть сейчас – ни медперсонал, ни пациенты выжить не смогли.



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Источник: https://www.facebook.com/kpszsu/posts/415710390596915
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