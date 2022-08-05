ВСУ передвинули линию фронта в Харьковской области: подробности (ВИДЕО)

Украинские защитники выбили оккупантов из села Дибровное под Изюмом Харьковской области. Тем самым ВСУ смогли передвинуть линию фронта. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает 93-я ОМБр Холодный Яр в Facebook.

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

В сообщении говорится, что украинские военные продолжают уверенно продвигаться по Изюмскому направлению. После того, как бригаде удалось выиграть бой, оккупанты покинули село Дибровное. Следовательно, была передвинута линия фронта.

Военные отмечают, что после того, как ВСУ перекрыли пути снабжения, россиянам пришлось спасаться бегством. Именно поэтому рашисты бежали, оставив даже тут технику, которая у них была. Бойцы отмечают, прежде, чем полностью зачистить и взять под контроль село военным пришлось потрудиться, чтобы избавиться от противопехотных и противотанковых мин, которых россияне расставили вдоволь.

"Как освободили? Да вытеснили просто. Им уже не осталось путей подвоза, нарушена вся логистика, люди..." – рассказал о ходе боевых действий на Изюмском направлении офицер 93 бригады Александр.

По его словам, даже те оккупанты, которые до последнего были в селе убежали, потому что поняли, что подкрепления не дождутся, ведь связь полностью разорвана.

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