logo

BTC/USD

23201.12

ETH/USD

1665.64

LTC/USD

61.37

USD/UAH

39.10

EUR/UAH

40.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией ВСУ передвинули линию фронта в Харьковской области: подробности (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

ВСУ передвинули линию фронта в Харьковской области: подробности (ВИДЕО)

ВСУ продолжают наступление на Изюмском направлении

сегодня, 13:46
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Украинские защитники выбили оккупантов из села Дибровное под Изюмом Харьковской области. Тем самым ВСУ смогли передвинуть линию фронта. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает 93-я ОМБр Холодный Яр в Facebook.

ВСУ передвинули линию фронта в Харьковской области: подробности (ВИДЕО)

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

В сообщении говорится, что украинские военные продолжают уверенно продвигаться по Изюмскому направлению. После того, как бригаде удалось выиграть бой, оккупанты покинули село Дибровное. Следовательно, была передвинута линия фронта. 

Военные отмечают, что после того, как ВСУ перекрыли пути снабжения, россиянам пришлось спасаться бегством. Именно поэтому рашисты бежали, оставив даже тут технику, которая у них была. Бойцы отмечают, прежде, чем полностью зачистить и взять под контроль село военным пришлось потрудиться, чтобы избавиться от противопехотных и противотанковых мин, которых россияне расставили вдоволь. 

"Как освободили? Да вытеснили просто. Им уже не осталось путей подвоза, нарушена вся логистика, люди..." – рассказал о ходе боевых действий на Изюмском направлении офицер 93 бригады Александр.

По его словам, даже те оккупанты, которые до последнего были в селе убежали, потому что поняли, что подкрепления не дождутся, ведь связь полностью разорвана.

Читайте также на портале "Комментарии" — пора договариваться: о чем новое заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о войне – действительно ли Россия созрела на мир и на реальные переговоры.

Также издание "Комментарии" сообщало – что на самом деле стоит за манипуляцией Amnesty International о ВСУ – как победить российскую пропаганду. Эксперты разобрали ситуацию специально для нашего издания.





Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/93OMBr/videos/386714706866097/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!