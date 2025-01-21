ВСУ отступили сразу в трех областях: в DeepState показали карту

Как передает портал "Комментарии", в ночь на 21 января аналитический мониторинговый проект DeepState сообщил о продвижении российских войск в ряде населенных пунктов в Харьковской и Донецкой области.

Наступление России. Фото: DeepState

По данным DeepState, противник продолжает оккупировать территории в Донецкой области. Российские войска достигли определенного успеха у населенных пунктов Великая Новоселка, Успеновка и Славянка.

Аналитики отметили, в Луганской области россияне продвинулись возле населенного пункта Надежда. На Харьковщине враг продвинулся в Двуречной.

Ранее в DeepState сообщали, что защитники Украины восстановили позиции в Махновке Курской области РФ и Зеленовке в Донецкой области.

"Силы обороны Украины восстановили позиции в Махновке и Зеленовке", – говорится в сообщении DeepState.

Также, по информации аналитиков DeepState, россияне продвинулись в Тернах, Двуречной, у Колодязов и Славянки в Донецкой области.

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Также издание "Комментарии" сообщало – российский диктатор Владимир Путин заявил о своей готовности к переговорам с Соединенными Штатами относительно войны в Украине, однако выдвинул ультимативное требование – полную капитуляцию Украины. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

Аналитики ISW отмечают, что Путин созвал заседание Совета безопасности России 20 января, на котором он вместе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым подтвердили готовность России к мирным переговорам с новой администрацией президента США Дональда Трампа. Путин подчеркнул, что любое мирное урегулирование должно базироваться на "устранении первопричин" конфликта, что, по его словам, включает выполнение жестких требований России.



