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ВСУ отступили сразу в трех областях: в DeepState показали карту

DeepState фиксирует, что россияне продвинулись в Харьковской, Луганской и Донецкой областях

сегодня, 07:30
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Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", в ночь на 21 января аналитический мониторинговый проект DeepState сообщил о продвижении российских войск в ряде населенных пунктов в Харьковской и Донецкой области.

ВСУ отступили сразу в трех областях: в DeepState показали карту

Наступление России. Фото: DeepState

По данным DeepState, противник продолжает оккупировать территории в Донецкой области. Российские войска достигли определенного успеха у населенных пунктов Великая Новоселка, Успеновка и Славянка.

Аналитики отметили, в Луганской области россияне продвинулись возле населенного пункта Надежда. На Харьковщине враг продвинулся в Двуречной.

Ранее в DeepState сообщали, что защитники Украины восстановили позиции в Махновке Курской области РФ и Зеленовке в Донецкой области.

"Силы обороны Украины восстановили позиции в Махновке и Зеленовке", – говорится в сообщении DeepState. 

Также, по информации аналитиков DeepState, россияне продвинулись в Тернах, Двуречной, у Колодязов и Славянки в Донецкой области.

Читайте также на портале "Комментарии" — россияне смещают линию фронта сразу в двух областях: детали от DeepState.

Также издание "Комментарии" сообщало – российский диктатор Владимир Путин заявил о своей готовности к переговорам с Соединенными Штатами относительно войны в Украине, однако выдвинул ультимативное требование – полную капитуляцию Украины. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

Аналитики ISW отмечают, что Путин созвал заседание Совета безопасности России 20 января, на котором он вместе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым подтвердили готовность России к мирным переговорам с новой администрацией президента США Дональда Трампа. Путин подчеркнул, что любое мирное урегулирование должно базироваться на "устранении первопричин" конфликта, что, по его словам, включает выполнение жестких требований России.




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Источник: https://t.me/DeepStateUA/21121
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