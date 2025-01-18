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Россияне смещают линию фронта сразу в двух областях: детали от DeepState

DeepState фиксирует успехи россиян в ряде населенных пунктов Харьковщины и Донетчины

сегодня, 07:22
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Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", в ночь на 18 января мониторинговый аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских войск в ряде населенных пунктов в Харьковской и Донецкой области.

Россияне смещают линию фронта сразу в двух областях: детали от DeepState

Наступление России. Фото: из открытых источников

По информации DeepState, противник продолжает попытки улучшить свои позиции в Донецкой области, сосредотачивая усилия на продвижении на нескольких направлениях. В частности, российские оккупанты достигли определенного успеха у населенных пунктов Удачное, Котлино и Дачное.

Аналитики также сообщают о продвижении врага на Харьковщине, в частности в населенных пунктах Тихое и Зеленый Гай.

Отметим, в ночь на 17 января аналитический мониторинговый проект DeepState сообщил об оккупации российскими войсками трех населенных пунктов в Донецкой области.

По данным аналитиков, российские войска оккупировали села Песчаное, Славянку и Ясеново, расположенные к югу от Покровска. 

"Враг также продвинулся у Новоандреевки, Дачного, Котлиного, Звериного, во Времеевке и Часовом Яру", – говорится в сообщении DeepState.

Читайте также на портале "Комментарии" — оперативная обстановка в Торецке Донецкой области, по данным аналитического ресурса DeepState, ухудшается. Противник постепенно захватывает контроль над городом, ведутся интенсивные бои в центральных и северных районах. 

"В целом тенденция в городе крайне неутешительная, противник постепенно просачивается и забирает его под свой контроль. В частности, продолжаются активные бои в центральной части города, которая характерна наличием многоэтажек, и которые к сожалению, буквально все, перешли под контроль врага", – говорится в сообщении DeepState. 




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Источник: https://t.me/DeepStateUA/21107
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