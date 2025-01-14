РФ захватывает контроль над городом: в DeepState показали, где прорвался враг

Как передает портал "Комментарии", оперативная обстановка в Торецке Донецкой области, по данным аналитического ресурса DeepState, ухудшается. Противник постепенно захватывает контроль над городом, ведутся интенсивные бои в центральных и северных районах.

Бои за Торецк. Фото: из открытых источников

"В целом тенденция в городе крайне неутешительная, противник постепенно просачивается и забирает его под свой контроль. В частности, продолжаются активные бои в центральной части города, которая характерна наличием многоэтажек, и которые к сожалению, буквально все, перешли под контроль врага", – говорится в сообщении DeepState.

В то же время фиксируются значительные перемещения вражеской пехоты между терриконами в северной части города и на его западных окраинах. Эти районы, застроенные частными домами, стали местом укрытия и закрепления вражеских сил, которые стремятся к дальнейшему продвижению.

"Не будет новостью, если в ближайшем времени северная часть города перейдет под полный контроль врага, ведь бесконечное применение пехоты, которую трудно находить среди застроек дается в знаки", – сообщили аналитики.

По данным DeepState, наибольшее поражение противнику наносят fpv-дроны и сбросы с дронов типа Mavic. Аналитики отмечают важность поддержки украинским обществом вооруженных сил в обеспечении дронов для дальнейших операций.

"Продолжаются бои в микрорайоне "Забалка", который кацапы практически весь оккупировали. Не прекращаются попытки штурма в направлении Щербиновки и Леонидовки, но подразделения, которые держат оборону в данной зоне ответственности умножают все попытки врага на ноль", – отмечают аналитики.

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