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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", оперативная обстановка в Торецке Донецкой области, по данным аналитического ресурса DeepState, ухудшается. Противник постепенно захватывает контроль над городом, ведутся интенсивные бои в центральных и северных районах.
Бои за Торецк. Фото: из открытых источников
В то же время фиксируются значительные перемещения вражеской пехоты между терриконами в северной части города и на его западных окраинах. Эти районы, застроенные частными домами, стали местом укрытия и закрепления вражеских сил, которые стремятся к дальнейшему продвижению.
По данным DeepState, наибольшее поражение противнику наносят fpv-дроны и сбросы с дронов типа Mavic. Аналитики отмечают важность поддержки украинским обществом вооруженных сил в обеспечении дронов для дальнейших операций.
Читайте также на портале "Комментарии" — Россия контролирует более 18% территории Украины, включая Крым, а также части Донецкой и Луганской областей, захваченные до 2022 года. В декабре российские войска заняли приблизительно 400 квадратных километров новых территорий. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет CNN, ссылаясь на данные WarMapper.
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