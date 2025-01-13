Путин не намерен уступать: сколько территории Украины уже контролирует Россия

Россия контролирует более 18% территории Украины, включая Крым, а также части Донецкой и Луганской областей, захваченные до 2022 года. В декабре российские войска заняли приблизительно 400 квадратных километров новых территорий. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет CNN, ссылаясь на данные WarMapper.

Российские военные. Фото: из открытых источников

Отмечается, что украинские войска испытывают значительное давление на востоке страны. Так один из украинских командиров сообщил, что российские подразделения атакуют одновременно с нескольких направлений, что затрудняет концентрацию нашего огня.

"Хотя тактическая ситуация с вооружением, беспилотниками и дальними ударами не дает преимущества ни одной стороне, ключевым фактором остается живая сила, — отметил Мик Райан, автор блога Futura Doctrina.

Россияне продвинулись на расстояние трех километров от Покровска, а также заняли Курахово и часть Торецка. Один из командиров украинских батальонов сообщил об усилении российских обстрелов и авиаударов в районе Покровска.

Украинский военный представитель Виктор Трегубов объяснил, что бои продолжаются, а войска обороняются на объектах, таких как электростанции: "Российские силы разрушили большую часть города, но его полного захвата нет".

Авторы публикации отмечают, что бывший генерал США Кит Келлог, который может представлять интересы Трампа в Украине, заявил, что стремится достичь устойчивого урегулирования за 100 дней. Сам Трамп говорил, что может остановить войну за 24 часа после вступления в должность, но теперь уточняет: "Надеюсь, это займет менее шести месяцев".

Однако, как считает большинство аналитиков, Владимир Путин вряд ли пойдет на уступки, поскольку считает, что имеет преимущество.

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