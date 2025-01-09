Удастся ли Трампу остановить войну в Украине до 30 апреля: какие есть варианты

Чем ближе дата инаугурации Дональда Трампа, тем меньше уверенности у команды новоизбранного президента США, что войну в Украине удастся остановить как можно скорее. По крайней мере, на это намекает заявление спецпосланника по Украине, которого избрал Трамп, Кита Келлога. Он заявил, что будет стремиться, чтобы российско-украинская война прекратилась в течение 100 дней от инаугурации нового президента США. То есть, о прекращении российско-украинской войны через 24 часа после инаугурации 47-го президента США речь уже не идет. Реально ли США остановить войну до 30 апреля? И не возникает ли ощущение, что у Трампа и его окружения начинают понимать, что вообще не знают, как дальше поступать в отношении Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Есть два подхода, один из которых может выбрать администрация Трампа

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса так прокомментировал ситуацию:

"Размышляя о том, реально ли США остановить войну в Украине до 30 апреля, стоит сказать, что, скорее всего, никто в мире не имеет ответа на этот вопрос. Давать прогнозы нет никакого смысла, потому что нет никакой базы, под которую можно такие прогнозы делать. Всё зависит от того, будет ли воля и желание сторон начать переговоры, будут ли эти переговоры успешными. Как только переговоры начнутся, дальше встанет вопрос, будут ли стороны способны найти компромисс, потому что переговоры – это всегда взаимные компромиссы".

По поводу того, что понимают ли у Трампа, как поступать в отношении Украины, то Илия Куса уверен, что в будущей администрации США есть такое понимание.

"У Трампа есть два основных подхода, которые, по крайней мере, я вижу и теоретически об этих подходах писал Кит Келлог, который будет заниматься украинским вопросом. Подход № 1 – сократить внешнюю финансовую и военную помощь Украине за счёт увеличения этой помощи со стороны Европейского Союза. То есть, переложить её на Европу. Сохранить остальную часть помощи без изменений. Гарантировать, что она будет продолжена в долгосрочном плане. В этом вопросе у Трампа нет никаких проблем. Запустить переговорный процесс с целью сделать его успешным, чтобы стабилизировать ситуацию по Украине, чтобы США могли сосредоточиться на более приоритетных для себя задачах внешней политики", – отметил эксперт.

По его мнению, второй подход состоит в том, что, если переговоры провалятся, в таком случае Соединённые Штаты будут продолжать минимальную помощь Украине, но при этом не вовлекаясь активнее в этот конфликт.

"Я исхожу из того, что второй подход будет предполагать постоянные попытки перезапускать переговорный процесс, но при этом без пересечения "красных линий" которые появились в российско-украинской войне в 2022 году. Я не думаю, что администрация Трампа в этом плане будет уходить в неконтролируемую эскалацию", – подытожил Илия Куса.

Вопрос быстрого прекращения войны выглядит менее реалистичным, чем кажется на первый взгляд

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко отметил, анализируя ситуацию, важно понимать, что вопрос прекращения войны в Украине сложный и многослойный, поскольку он зависит от множества факторов как внутренних, так и внешних. Учитывая, что Трамп уже выразил свое желание добиться прекращения войны в Украине в максимально сжатые сроки, на примере заявления Кита Келлога, его спецпосланника по Украине, мы можем сделать несколько выводов.

"Прежде всего, заявление Келлога о попытке достичь мира в течение 100 дней с момента инаугурации демонстрирует определенную степень прагматизма в подходе к прекращению войны. Однако она также может свидетельствовать о том, что в команде Трампа растет осознание сложности задачи, ведь скорое завершение войны, которым оно не было бы представлено на начальных этапах, оказывается весьма проблематичным. Риторика по поводу 24-часового прекращения войны оказывается слишком амбициозной, и поэтому возможность реального завершения конфликта в сроки до 30 апреля выглядит очень сомнительной, если учитывать динамику развития ситуации и внутреннюю политику в Украине, России и на международной арене", – отметил эксперт.

Эксперт продолжает, Трамп и его команда, хоть и могут демонстрировать решительность, все же сталкиваются с реальностью международной политики и ситуацией на месте, которую они не могут кардинально изменить одним решением. Кроме того, ключевыми игроками в этом процессе остаются другие мощные актеры, такие как Европейский Союз, НАТО и, разумеется, Россия, чьи интересы часто сильно противоречат стратегическим целям США. Это означает, что заявление Келлога может являться скорее сигналом стремления США к деэскалации конфликта, а не реальным планом достижения мира.

"Учитывая всю эту сложность, можно предположить, что Трамп и его окружение не имеют четкой стратегии для быстрого прекращения войны. Они могут быть в поисках путей, включающих дипломатов, экономическое давление, изменения в подходах к оказанию помощи Украине или другим странам. Однако из-за отсутствия простого и быстрого решения, ощущения неопределенности может стать одним из ключевых факторов в политической стратегии администрации Трампа, поскольку в условиях международной напряженности любое неправильное решение может иметь непредсказуемые последствия для стабильности и безопасности в регионе", – отметил Игорь Петренко.

Что касается Украины, то, как отметил собеседник портала "Комментарии", ее позиция остается конструктивной, хотя и чрезвычайно сложной из-за постоянного баланса между национальными интересами, реалиями на поле боя и требованиями стратегических партнеров, в том числе США и Европейского Союза.

"Президент Зеленский и его команда четко понимают, что их главная цель – это обеспечение территориальной целостности Украины и освобождение оккупированных территорий. Однако он также понимает, что международная политика не линейна, и каждый шаг, который Украина делает в направлении дипломатии, связан с учетом интересов партнеров. В этом контексте Зеленский вынужден находить компромисс между четким отказом от каких-либо переговоров с россией, которые могут привести к потере территорий или ослаблению позиций страны, и необходимостью поддерживать конструктивный диалог с международными партнерами, чтобы обеспечить их постоянную поддержку на финансовом, военном и дипломатическом. уровнях. Реальность на поле боя также оказывает большое влияние на стратегию Зеленского. Война, которая длится более двух лет, не только оказывает большое давление на внутреннюю ситуацию в Украине, но и диктует необходимость балансирования между военными устремлениями и необходимостью обеспечить стабильность в государстве. Это особенно важно в условиях, когда Украина, несмотря на устойчивость, зависит от постоянной помощи Запада. Одновременно Зеленский понимает, что оказание помощи Украине со стороны партнеров, таких как США, не безусловно и часто имеет свои собственные политические условия", – рассказал Игорь Петренко.

Подытоживая эксперт заметил, таким образом, можно сказать, что вопрос быстрого прекращения войны выглядит менее реалистичным, чем кажется на первый взгляд, и в условиях приближения инаугурации растет уровень неопределенности и неуверенности в стратегии США в этом конфликте. В то же время, конструктивность позиции Украины заключается в стремлении найти баланс между принципиальным отказом от любых компромиссов, которые могут привести к потере территорий, и стремлением сохранить диалог с международными партнерами, которые могут помочь Украине в достижении стратегических целей.

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