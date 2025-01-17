У россиян вновь прорыв и захват сразу трех населенных пунктов: детали от DeepState

Как передает портал "Комментарии", в ночь на 17 января аналитический мониторинговый проект DeepState сообщил об оккупации российскими войсками трех населенных пунктов в Донецкой области.

Российские войска. Фото: из открытых источников

По данным аналитиков, российские войска оккупировали села Песчаное, Славянку и Ясеново, расположенные к югу от Покровска.

"Враг также продвинулся у Новоандреевки, Дачного, Котлиного, Звериного, во Времеевке и Часовом Яру", – говорится в сообщении DeepState.

Отметим, ранее аналитики DeepState сообщали, что противник оккупировал Нескучное и продвинулся в ряде населенных пунктов в Донецкой области.

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Также издание "Комментарии" сообщало – оперативная обстановка в Торецке Донецкой области, по данным аналитического ресурса DeepState, ухудшается. Противник постепенно захватывает контроль над городом, ведутся интенсивные бои в центральных и северных районах.

"В целом тенденция в городе крайне неутешительная, противник постепенно просачивается и забирает его под свой контроль. В частности, продолжаются активные бои в центральной части города, которая характерна наличием многоэтажек, и которые к сожалению, буквально все, перешли под контроль врага", – говорится в сообщении DeepState.

В то же время фиксируются значительные перемещения вражеской пехоты между терриконами в северной части города и на его западных окраинах. Эти районы, застроенные частными домами, стали местом укрытия и закрепления вражеских сил, которые стремятся к дальнейшему продвижению.



