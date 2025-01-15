Линия фронта изменилась: в DeepState показали, куда удалось прорваться россиянам

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", аналитики мониторингового проекта DeepState в ночь на 15 января обновили карту и сообщили об оккупации россиянами Янтарного в Донецкой области.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Стоит отметить, Янтарное – украинское село Кураховской городской громады Покровского района Донецкой области.
Читайте также на портале "Комментарии" — оперативная обстановка в Торецке Донецкой области, по данным аналитического ресурса DeepState, ухудшается. Противник постепенно захватывает контроль над городом, ведутся интенсивные бои в центральных и северных районах.
В то же время фиксируются значительные перемещения вражеской пехоты между терриконами в северной части города и на его западных окраинах. Эти районы, застроенные частными домами, стали местом укрытия и закрепления вражеских сил, которые стремятся к дальнейшему продвижению.
Также издание "Комментарии" сообщало – вся карта красная: DeepState показал новое продвижение оккупантов в Украине.
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