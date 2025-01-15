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Линия фронта изменилась: в DeepState показали, куда удалось прорваться россиянам

DeepState зафиксировал, что россияне оккупировали Янтарное в Донецкой области

сегодня, 07:38
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Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", аналитики мониторингового проекта DeepState в ночь на 15 января обновили карту и сообщили об оккупации россиянами Янтарного в Донецкой области.

Линия фронта изменилась: в DeepState показали, куда удалось прорваться россиянам

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Враг оккупировал Янтарное, а также продвинулся в Ясеново, Успеновке, Часовом Яру, возле Новоелизаветовки и Янтарного. Уточнена линия соприкосновения в Часовом Яру", – говорится в сообщении DeepState.

Стоит отметить, Янтарное – украинское село Кураховской городской громады Покровского района Донецкой области.

Читайте также на портале "Комментарии" — оперативная обстановка в Торецке Донецкой области, по данным аналитического ресурса DeepState, ухудшается. Противник постепенно захватывает контроль над городом, ведутся интенсивные бои в центральных и северных районах.

"В целом тенденция в городе крайне неутешительная, противник постепенно просачивается и забирает его под свой контроль. В частности,
продолжаются активные бои в центральной части города, которая характерна наличием многоэтажек, и которые к сожалению, буквально все, перешли под контроль врага", – говорится в сообщении DeepState. 

В то же время фиксируются значительные перемещения вражеской пехоты между терриконами в северной части города и на его западных окраинах. Эти районы, застроенные частными домами, стали местом укрытия и закрепления вражеских сил, которые стремятся к дальнейшему продвижению. 

"Не будет новостью, если в ближайшем времени северная часть города перейдет под полный контроль врага, ведь бесконечное применение пехоты, которую трудно находить среди застроек дается в знаки", – сообщили аналитики.

Также издание "Комментарии" сообщало – вся карта красная: DeepState показал новое продвижение оккупантов в Украине.




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