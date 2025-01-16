Какой важный населенный пункт оккупировали россияне: карта DeepState

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", по информации мониторингового канала аналитиков DeepState, противник оккупировал Нескучное и продвинулся в ряде населенных пунктов в Донецкой области.
Наступление России. Фото: из открытых источников
Вместе с тем, сообщает DeepState, Силы Обороны Украины восстановили положение у Успеновки Донецкой области.
Отметим, Нескучное – предпоследний населенный пункт перед поселком Великая Новоселка, который является целью россиян на этом направлении фронта. От приближения к Великой Новоселке россиян теперь отделяет лишь маленькое село Времовка. Расстояние между крайними точками полуокружения Великой Новоселки составляет 6 километров.
Также аналитики отмечают, Нескучное – село Великоновоселковской поселковой громада Волновахского района Донецкой области в Украине. Село расположено на левом берегу реки Мокрые Ялы. Расстояние до центра громады составляет около 5 км и проходит по автодороге местного значения.
Читайте также на портале "Комментарии" — аналитики мониторингового проекта DeepState в ночь на 15 января обновили карту и сообщили об оккупации россиянами Янтарного в Донецкой области.
Также издание "Комментарии" сообщало — оперативная обстановка в Торецке Донецкой области, по данным аналитического ресурса DeepState, ухудшается. Противник постепенно захватывает контроль над городом, ведутся интенсивные бои в центральных и северных районах.
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