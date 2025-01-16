Какой важный населенный пункт оккупировали россияне: карта DeepState

Как передает портал "Комментарии", по информации мониторингового канала аналитиков DeepState, противник оккупировал Нескучное и продвинулся в ряде населенных пунктов в Донецкой области.

Наступление России. Фото: из открытых источников

Вместе с тем, сообщает DeepState, Силы Обороны Украины восстановили положение у Успеновки Донецкой области.

"Враг оккупировал Нескучное, а также продвинулся во Временке, Торецке, Котлино, у Удачного, Янтарного, Нововасильевки, Сухих Ялов", – отметили в DeepState.

Отметим, Нескучное – предпоследний населенный пункт перед поселком Великая Новоселка, который является целью россиян на этом направлении фронта. От приближения к Великой Новоселке россиян теперь отделяет лишь маленькое село Времовка. Расстояние между крайними точками полуокружения Великой Новоселки составляет 6 километров.

Также аналитики отмечают, Нескучное – село Великоновоселковской поселковой громада Волновахского района Донецкой области в Украине. Село расположено на левом берегу реки Мокрые Ялы. Расстояние до центра громады составляет около 5 км и проходит по автодороге местного значения.

Читайте также на портале "Комментарии" — аналитики мониторингового проекта DeepState в ночь на 15 января обновили карту и сообщили об оккупации россиянами Янтарного в Донецкой области.

Также издание "Комментарии" сообщало — оперативная обстановка в Торецке Донецкой области, по данным аналитического ресурса DeepState, ухудшается. Противник постепенно захватывает контроль над городом, ведутся интенсивные бои в центральных и северных районах.

"В целом тенденция в городе крайне неутешительная, противник постепенно просачивается и забирает его под свой контроль. В частности, продолжаются активные бои в центральной части города, которая характерна наличием многоэтажек, и которые к сожалению, буквально все, перешли под контроль врага", – говорится в сообщении DeepState.



