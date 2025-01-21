Путин заявил о готовности к переговорам с США: какое выставил условие

Российский диктатор Владимир Путин заявил о своей готовности к переговорам с Соединенными Штатами относительно войны в Украине, однако выдвинул ультимативное требование – полную капитуляцию Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Аналитики ISW отмечают, что Путин созвал заседание Совета безопасности России 20 января, на котором он вместе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым подтвердили готовность России к мирным переговорам с новой администрацией президента США Дональда Трампа. Путин подчеркнул, что любое мирное урегулирование должно базироваться на "устранении первопричин" конфликта, что, по его словам, включает выполнение жестких требований России.

"Высокопоставленные чиновники Кремля, в частности Путин и Лавров, в течение последних недель неоднократно подчеркивали, что Кремль отказывается рассматривать любые компромиссы относительно требований Путина, выдвинутых в конце 2021 – начале 2022 года. Эти требования включают постоянный "нейтральный" статус Украины, ее невступление в НАТО, строгие ограничения на численность украинской армии и отстранение украинского правительства от власти", – говорится в отчете.

Эксперты отмечают, Путин также заявил, что в 2021 году тогдашний президент США Джо Байден предлагал отложить вступление Украины в НАТО на 10-15 лет, но даже это не предотвратило российское вторжение, которое, по его словам, было "неизбежным из-за действий НАТО".

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