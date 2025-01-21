Путин заявил о готовности к переговорам с США: какое выставил условие

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Кравцев Сергей
Российский диктатор Владимир Путин заявил о своей готовности к переговорам с Соединенными Штатами относительно войны в Украине, однако выдвинул ультимативное требование – полную капитуляцию Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Аналитики ISW отмечают, что Путин созвал заседание Совета безопасности России 20 января, на котором он вместе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым подтвердили готовность России к мирным переговорам с новой администрацией президента США Дональда Трампа. Путин подчеркнул, что любое мирное урегулирование должно базироваться на "устранении первопричин" конфликта, что, по его словам, включает выполнение жестких требований России.
Эксперты отмечают, Путин также заявил, что в 2021 году тогдашний президент США Джо Байден предлагал отложить вступление Украины в НАТО на 10-15 лет, но даже это не предотвратило российское вторжение, которое, по его словам, было "неизбежным из-за действий НАТО".
Читайте также на портале "Комментарии" — в интервью "ABC News" советник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности США Майкл Уолц сделал ряд резонансных заявлений. В частности, заявил, что подготовка к встрече Трампа и Путина, которая должна пройти "в ближайшие месяцы", уже ведется. Также Уолц намекнул, что россиянам не удастся "выгнать" со всех оккупированных территорий, в том числе из Крыма. А еще советник Трампа повторил один из последних месседжей действующей администрации США относительно необходимости снизить мобилизационный возраст в Украине. О чем говорят эти заявления Майкла Уолца? Не похожи ли они на то, что новая администрация США начинает давить на Украину, намекая на уступки перед началом переговоров? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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