Не начинают ли у Трампа давить на Украину: о чем говорят сигналы Уолца

В интервью "ABC News" советник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности США Майкл Уолц сделал ряд резонансных заявлений. В частности, заявил, что подготовка к встрече Трампа и Путина, которая должна пройти "в ближайшие месяцы", уже ведется. Также Уолц намекнул, что россиянам не удастся "выгнать" со всех оккупированных территорий, в том числе из Крыма. А еще советник Трампа повторил один из последних месседжей действующей администрации США относительно необходимости снизить мобилизационный возраст в Украине. О чем говорят эти заявления Майкла Уолца? Не похожи ли они на то, что новая администрация США начинает давить на Украину, намекая на уступки перед началом переговоров? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Урегулирование войны в Украине

Администрация Трампа с первых дней будет искать возможность одержать яркую победу

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда считает, что интервью Майкла Уолца – это была этакая прелюдия к началу президентства Дональда Трампа и прелюдия, которая касалась возможности урегулирования, с точки зрения Трампа, российско-украинской войны

"Правда мы должны понимать и то, что там не будет все, как сказано Уолцом. Поскольку он предлагает принцип "Quid pro quo", то есть "Что-то за что-то". И слова об уменьшении призывного возраста следует воспринимать как сигнал о готовности, возможно, поставлять Украине дальнобойное оружие. То есть, здесь много разных факторов, на которые стоит обращать внимание. И надо понимать, что не только российско-украинская война для администрации Трампа будет столь важным и заметным приоритетом. У них много других внешнеполитических вопросов", – отметил эксперт.

При этом Евгений Магда склонен считать, что администрация Трампа с первых дней будет искать возможность одержать максимально яркую геополитическую победу, которую можно хорошо продавать своим избирателям.

"А Украина, со своей стороны, прежде всего должна защищать собственные интересы. Поэтому нашим нынешним приоритетом является скорейшая встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом после инаугурации последнего", – констатировал директор Института мировой политики.

Меседжи США направлены одновременно как Украине, так и РФ

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян, так прокомментировал ситуацию:

"Важны вехи в заявлениях Уолтца о том, что новая администрация США не торопится провести переговоры, но работает над их организацией. Соответственно в контексте этого будет и звонок и все остальное. Американцы выигрывают себе время и демонстрируют, что хотя они заинтересованы в переговорах, но они не будут проводить их неподготовленными, что является хорошим сигналом для Украины".

Что касается заявлений о территориях и мобилизационном возрасте Украины, то Олег Саакян считает, что это поднятие ставок в переговорах с Россией и Украиной.

"С одной стороны, новая администрация США заявлениями о территории прощупывает поле компромиссов со стороны Украины. Декларирует России, что в поле компромиссов будет невступление Украины в НАТО, а также возможно невыгонение всех россиян с оккупированных территорий, то есть вопрос того из каких территорий россияне должны выйти, но и речь не идет о том, чтобы оставить России все территории, которые они захватили. и, тем более, не захватили. Вместе с тем заявления о снижении мобилизационного возраста – это элемент давления на украинское общество, чтобы увеличивались настроения идти на любые договоренности, потому что это звучит для рядового украинца как то, что "мы будем отправлять воевать ваших детей. Вы должны поставить на кон все". Но и, с другой стороны, это демонстрация России, что альтернатива, если Москва не идет на уступки, будет в том, что Украина снизит мобилизационный возраст, а США в таком случае вооружат украинскую армию дополнительно и у России тогда точно нет шансов на победу. Поэтому мы видим попытку забить ряд месседжей, одновременно играющих на интерес Соединенных Штатов, как в направлении Украины, так и России, повышая ставки в целом и демонстрируя силу США в переговорах", – отметил эксперт.

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