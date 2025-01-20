Ситуация изменилась: DeepState показал, где Силы обороны восстановили позиции

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", по данным мониторингового проекта DeepState, защитники Украины восстановили позиции в Махновке Курской области РФ и Зеленовке в Донецкой области.
Продвижение ВСУ. Фото: DeepState
Также, по информации аналитиков DeepState, россияне продвинулись в Тернах, Двуречной, у Колодязов и Славянки в Донецкой области.
Отметим, ранее мониторинговый аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских войск в ряде населенных пунктов в Харьковской и Донецкой области.
По информации DeepState, противник продолжает попытки улучшить свои позиции в Донецкой области, сосредотачивая усилия на продвижении на нескольких направлениях. В частности, российские оккупанты достигли определенного успеха у населенных пунктов Удачное, Котлино и Дачное.
Аналитики также сообщают о продвижении врага на Харьковщине, в частности в населенных пунктах Тихое и Зеленый Гай.
Читайте также на портале "Комментарии" — оперативная обстановка в Торецке Донецкой области, по данным аналитического ресурса DeepState, ухудшается. Противник постепенно захватывает контроль над городом, ведутся интенсивные бои в центральных и северных районах.
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