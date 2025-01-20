Ситуация изменилась: DeepState показал, где Силы обороны восстановили позиции

Как передает портал "Комментарии", по данным мониторингового проекта DeepState, защитники Украины восстановили позиции в Махновке Курской области РФ и Зеленовке в Донецкой области.

Продвижение ВСУ. Фото: DeepState

"Силы обороны Украины восстановили позиции в Махновке и Зеленовке", – говорится в сообщении DeepState.

Также, по информации аналитиков DeepState, россияне продвинулись в Тернах, Двуречной, у Колодязов и Славянки в Донецкой области.

Отметим, ранее мониторинговый аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских войск в ряде населенных пунктов в Харьковской и Донецкой области.

По информации DeepState, противник продолжает попытки улучшить свои позиции в Донецкой области, сосредотачивая усилия на продвижении на нескольких направлениях. В частности, российские оккупанты достигли определенного успеха у населенных пунктов Удачное, Котлино и Дачное.

Аналитики также сообщают о продвижении врага на Харьковщине, в частности в населенных пунктах Тихое и Зеленый Гай.

Читайте также на портале "Комментарии" — оперативная обстановка в Торецке Донецкой области, по данным аналитического ресурса DeepState, ухудшается. Противник постепенно захватывает контроль над городом, ведутся интенсивные бои в центральных и северных районах.

"В целом тенденция в городе крайне неутешительная, противник постепенно просачивается и забирает его под свой контроль. В частности, продолжаются активные бои в центральной части города, которая характерна наличием многоэтажек, и которые к сожалению, буквально все, перешли под контроль врага", – говорится в сообщении DeepState.



