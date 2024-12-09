ВСУ отступают: DeepState фиксирует продвижение россиян вблизи 5 населенных пунктов

Как передает портал "Комментарии", в ночь на 9 декабря аналитики мониторингового проекта DeepState сообщили о продвижении российских оккупационных войск вблизи 5 населенных пунктов в Донецкой области.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Враг продвинулся в Трудовом, Курахово, возле Шевченко, Возрождения и Пушкино", – говорится в сообщении DeepState.

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Также издание "Комментарии" сообщало – РФ оккупировала сразу четыре населенных пункта: DeepState сигнализирует об угрозе "котла".

Ранее "Комментарии" писали – после потери Селидово российские войска продолжают развивать наступательные действия, достигнув "существенных успехов". Ситуация на фронте остается напряженной, а боевые действия сосредоточены в нескольких ключевых районах. Об этом сообщили аналитики DeepState.

В частности, враг активизировался на направлении Сухой Яр – Лысовка – Даченское, который расположен к юго-востоку от Покровска. Кроме того, интенсивность действий наблюдается на отрезке Петровка – Желтое – Новопустинка, который разворачивается в юго-западном направлении от города.

Как отмечают аналитики, на отдельных участках фронта Силы обороны успешно сдерживают давление противника, в частности, в районе Лысовки. В то же время ситуация на других направлениях осложняется.

По последним данным, российские войска захватили населенный пункт Желтое и продолжают штурмы в сторону Новопустинки и Новотроицкого. Особое беспокойство аналитиков вызывает активность противника в районе села Шевченко, где зафиксировано его присутствие на окраинах, пишет DeepState.



