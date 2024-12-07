Прорыв россиянами фронта продолжается: DeepState обновил карту

Как передает портал "Комментарии", аналитики мониторингового проекта DeepState в ночь на 7 декабря обновили карту и сообщили о продвижении россиян в Торецке и возле четырех населенных пунктов Донецкой области.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Согласно данным проекта DeepState, враг продвинулся возле Новотроицкого, Шевченко, Дальнего, Новооленевки и в Торецке Донецкой области.

Стоит отметить, накануне вечером Генштаб сообщал, что на фронте с начала суток 6 декабря произошло 163 боя, на Кураховском и Покровском направлениях самая горячая ситуация.

В ночь на 6 декабря аналитики мониторингового проекта DeepState обновили карту, сообщив, что россияне оккупировали Новопустинку, Старые Терны, Ильинку, Новодмитровку в Донецкой области.

Читайте также на портале "Комментарии" — после потери Селидово российские войска продолжают развивать наступательные действия, достигнув "существенных успехов". Ситуация на фронте остается напряженной, а боевые действия сосредоточены в нескольких ключевых районах. Об этом сообщили аналитики DeepState.

В частности, враг активизировался на направлении Сухой Яр – Лысовка – Даченское, который расположен к юго-востоку от Покровска. Кроме того, интенсивность действий наблюдается на отрезке Петровка – Желтое – Новопустинка, который разворачивается в юго-западном направлении от города. Как отмечают аналитики, на отдельных участках фронта Силы обороны успешно сдерживают давление противника, в частности, в районе Лысовки. В то же время ситуация на других направлениях осложняется.

Также издание "Комментарии" сообщало – ВСУ пошли на штурм: DeepState зафиксировал освобождение еще одного населенного пункта.