РФ оккупировала сразу четыре населенных пункта: DeepState сигнализирует об угрозе "котла"

Как передает портал "Комментарии", в ночь на 6 декабря аналитики мониторингового проекта DeepState обновили карту, сообщив, что россияне оккупировали Новопустинку, Старые Терны, Ильинку, Новодмитровку в Донецкой области.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Враг оккупировал Новопустинку, Старые Терны, Ильинку, Новодмитровку", – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечают аналитики, российские войска продвинулись в Курахово, Романовке и возле Успеновки.

Также, как видно из карты DeepState, российские войска бергут украиснкие силы в полуокружение и есть угрозы нового "котла".

Стоит отметить, Генштаб ВСУ сообщал, что на фронте с начала суток 5 декабря состоялось 170 боевых столкновений.

В частности, враг 37 раз пытался вклиниться в украинскую оборону на Покровском направлении.

Читайте также на портале "Комментарии" — после потери Селидово российские войска продолжают развивать наступательные действия, достигнув "существенных успехов". Ситуация на фронте остается напряженной, а боевые действия сосредоточены в нескольких ключевых районах. Об этом сообщили аналитики DeepState.

В частности, враг активизировался на направлении Сухой Яр – Лысовка – Даченское, который расположен к юго-востоку от Покровска. Кроме того, интенсивность действий наблюдается на отрезке Петровка – Желтое – Новопустинка, который разворачивается в юго-западном направлении от города.

Как отмечают аналитики, на отдельных участках фронта Силы обороны успешно сдерживают давление противника, в частности, в районе Лысовки. В то же время ситуация на других направлениях осложняется.

Также издание "Комментарии" сообщало – украинские воины довольны западным оружием, но есть одно "но", из-за чего ВСУ вынуждены отступать.



