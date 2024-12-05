В DeepState заговорили о перспективе потери Покровска: где активизировались россияне

После потери Селидово российские войска продолжают развивать наступательные действия, достигнув "существенных успехов". Ситуация на фронте остается напряженной, а боевые действия сосредоточены в нескольких ключевых районах. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщили аналитики DeepState.

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

В частности, враг активизировался на направлении Сухой Яр – Лысовка – Даченское, который расположен к юго-востоку от Покровска. Кроме того, интенсивность действий наблюдается на отрезке Петровка – Желтое – Новопустинка, который разворачивается в юго-западном направлении от города.

Как отмечают аналитики, на отдельных участках фронта Силы обороны успешно сдерживают давление противника, в частности, в районе Лысовки. В то же время ситуация на других направлениях осложняется.

По последним данным, российские войска захватили населенный пункт Желтое и продолжают штурмы в сторону Новопустинки и Новотроицкого. Особое беспокойство аналитиков вызывает активность противника в районе села Шевченко, где зафиксировано его присутствие на окраинах, пишет DeepState.

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Также издание "Комментарии" сообщало – украинские защитники продолжают борьбу с российскими оккупантами. Освобожден один из населенных пунктов Харьковской области. Как передает портал "Комментарии", по сообщению мониторингового проекта DeepState, который отслеживает актуальную ситуацию на фронте, деоккупирован Новомлинск Купянского района Харьковской области.

В ОСУВ "Хортица" подтвердили, что правый берег реки Оскол находится под контролем Сил обороны. Над Новомлинском развеваются украинские флаги.

"На Харьковщине, в районе села Новомлинск, Купянского района, противник пытался захватить и удержать плацдарм на правом берегу реки Оскол. Имея преимущество в силах, враг даже переправился через водную преграду. В то же время, украинские защитники, при поддержке артиллерии и подразделений БпЛА, выбили противника с плацдарма", — говорится в сообщении.



