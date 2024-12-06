Украинские защитники в целом удовлетворены западным вооружением, но впечатления портят постоянные задержки и перебои с ее обслуживанием. В значимой степени они являются следствием западной бюрократии. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет DW.

Гаубица Panzerhaubitze 2000. Фото: из открытых источников

Издание приводит комментарий артиллериста Богдана Нагая, работающего на немецкой самоходной гаубике Panzerhaubitze 2000. Воин в восторге от самого оружия. Называет данный вид пушки лучшим, потому что он самый точный. И по защите для личного состава является самой крепкой.

Однако, говорит военнослужащий, есть одна большая проблема – поломки из-за интенсивной эксплуатации. Среди наиболее распространенных проблем военный называет сбои программного обеспечения, перегрев блоков управления и уничтожение стволов. Иногда около двух третей имеющихся в ВСУ немецких гаубиц стоят без дела из-за временной непригодности к эксплуатации, говорит собеседник DW. Причем даже те неисправности, которые украинцы могут устранить в полевых условиях, долго не ремонтируются из-за нехватки запчастей.

"Как долго – зависит от запчастей. От двух месяцев до полугода", – констатирует артиллерист.

О проблеме страны-доноры оружия прекрасно знают. Еще в сентябре глава оборонного комитета Бундестага Маркус Фабер возмущался, что из-за банальных поломок из строя выведено больше немецких машин, чем в результате вражеского огня.

В начале октября производитель гаубиц – франко-германский оборонный концерн KNDS – открыл в Киеве дочернее предприятие и офис, пытаясь ускорить процесс ремонта этих гаубиц. В украинском Минобороны создание в Украине совместных предприятий и представительств западных производителей оружия называют ключевыми мерами по ускорению ремонта западной техники.

В целом война в Украине вынесла на поверхность немало недостатков в организации европейской оборонной промышленности, констатируют собеседники DW. В частности, неожиданностью стала проблема быстрого износа стволов гаубиц, которая, по информации инсайдеров, усугубляется недостаточным уровнем стандартизации. Оказывается, далеко не все производители даже внутри ЕС сертифицируют свою продукцию для всех основных видов оружия.

Так, украинцы используют на немецких гаубицах все найденные снаряды 155 мм. Но из-за отсутствия сертификации каждая страна НАТО (и не только НАТО) производит эти снаряды несколько по-своему, поэтому они не всегда оптимально подходят именно к немецким гаубицам. Это ускоряет износ стволов и других систем САУ.

Еще одна значительная проблема, которая тормозит быстрый ремонт техники – европейская бюрократия.

"Чтобы отправить, скажем, сменные стволы для гаубиц или любую другую запчасть, которых ждут в Украине, в Германии нужно получить на каждый экземпляр экспортную лицензию для продукции военного назначения. Вместо недель процесс затягивается на месяцы", — сетует представитель одного из оборонных предприятий в разговоре с DW.

Читайте на портале "Комментарии" — вступление в НАТО угрожает безопасности Украины: почему Альянс сам провоцирует агрессию Кремля.



