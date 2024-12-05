ВСУ пошли на штурм: DeepState зафиксировал освобождение еще одного населенного пункта

Защитники из 48-го отдельного штурмового батальона имени Номана Челебиджихана вытеснили российские силы из села Новый Комар в Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении DeepState, со ссылкой на видео бойцов батальона.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

По информации проекта, в украинский плен попали россияне из 40-й отдельной бригады морской пехоты.

"Село удалось зачистить благодаря удачным действиям штурмовой пехоты 48 ОШБ. Следует отметить также достаточное количество расчетов FPV, которые были привлечены к освобождению села", – говорится в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — похоже на прорыв фронта: DeepState показал, где продвинулись россияне.

Также издание "Комментарии" сообщало – украинские защитники продолжают борьбу с российскими оккупантами. Освобожден один из населенных пунктов Харьковской области. Как передает портал "Комментарии", по сообщению мониторингового проекта DeepState, который отслеживает актуальную ситуацию на фронте, деоккупирован Новомлинск Купянского района Харьковской области.

В ОСУВ "Хортица" подтвердили, что правый берег реки Оскол находится под контролем Сил обороны. Над Новомлинском развеваются украинские флаги.

"На Харьковщине, в районе села Новомлинск, Купянского района, противник пытался захватить и удержать плацдарм на правом берегу реки Оскол. Имея преимущество в силах, враг даже переправился через водную преграду. В то же время, украинские защитники, при поддержке артиллерии и подразделений БпЛА, выбили противника с плацдарма", — говорится в сообщении.

Ранее "Комментарии" писали – все может в один раз переиграться: на Западе рассказали, почему Путину придется искать мир с Украиной.



