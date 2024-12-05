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ВСУ пошли на штурм: DeepState зафиксировал освобождение еще одного населенного пункта

DeepState сообщает, что бойцы 48 ОШБ вытеснили врага из села Новый Комар в Донецкой области

5 декабря 2024, 06:48 comments2681
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Кравцев Сергей

Защитники из 48-го отдельного штурмового батальона имени Номана Челебиджихана вытеснили российские силы из села Новый Комар в Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении DeepState, со ссылкой на видео бойцов батальона.

ВСУ пошли на штурм: DeepState зафиксировал освобождение еще одного населенного пункта

Война в Украине. Фото: из открытых источников

По информации проекта, в украинский плен попали россияне из 40-й отдельной бригады морской пехоты.

"Село удалось зачистить благодаря удачным действиям штурмовой пехоты 48 ОШБ. Следует отметить также достаточное количество расчетов FPV, которые были привлечены к освобождению села", – говорится в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — похоже на прорыв фронта: DeepState показал, где продвинулись россияне.

Также издание "Комментарии" сообщало – украинские защитники продолжают борьбу с российскими оккупантами. Освобожден один из населенных пунктов Харьковской области. Как передает портал "Комментарии", по сообщению мониторингового проекта DeepState, который отслеживает актуальную ситуацию на фронте, деоккупирован Новомлинск Купянского района Харьковской области.

В ОСУВ "Хортица" подтвердили, что правый берег реки Оскол находится под контролем Сил обороны. Над Новомлинском развеваются украинские флаги. 

"На Харьковщине, в районе села Новомлинск, Купянского района, противник пытался захватить и удержать плацдарм на правом берегу реки Оскол. Имея преимущество в силах, враг даже переправился через водную преграду. В то же время, украинские защитники, при поддержке артиллерии и подразделений БпЛА, выбили противника с плацдарма", — говорится в сообщении.

Ранее "Комментарии" писали – все может в один раз переиграться: на Западе рассказали, почему Путину придется искать мир с Украиной.




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Источник: https://t.me/DeepStateUA/20824
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