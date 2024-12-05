ВСУ пошли на штурм: DeepState зафиксировал освобождение еще одного населенного пункта

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Кравцев Сергей
Защитники из 48-го отдельного штурмового батальона имени Номана Челебиджихана вытеснили российские силы из села Новый Комар в Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении DeepState, со ссылкой на видео бойцов батальона.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
По информации проекта, в украинский плен попали россияне из 40-й отдельной бригады морской пехоты.
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Также издание "Комментарии" сообщало – украинские защитники продолжают борьбу с российскими оккупантами. Освобожден один из населенных пунктов Харьковской области. Как передает портал "Комментарии", по сообщению мониторингового проекта DeepState, который отслеживает актуальную ситуацию на фронте, деоккупирован Новомлинск Купянского района Харьковской области.
В ОСУВ "Хортица" подтвердили, что правый берег реки Оскол находится под контролем Сил обороны. Над Новомлинском развеваются украинские флаги.
Ранее "Комментарии" писали – все может в один раз переиграться: на Западе рассказали, почему Путину придется искать мир с Украиной.
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