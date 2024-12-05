Все может в один раз переиграться: на Западе рассказали, почему Путину придется искать мир с Украиной

Если режим Башара Асада в Сирии упадет в результате наступления повстанцев, Россия потеряет свою единственную военную базу в Средиземном море. Это может привести к драматическим последствиям для российских усилий в Украине. Как информирует портал "Комментарии", об этом пишет военный обозреватель The Telegraph Дэвид Акс.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, что повстанцы уже захватили самый большой город страны Алеппо и подошли к важному городу Хама. Если антиправительственные силы могут захватить Хаму, у них откроется перспектива наступления в направлении средиземноморского побережья – на регион Латакия, где расположена единственная база российского флота на Средиземном море в портовом городе Тартус.

Москва пользуется этой базой с 1970-х годов. В 2017 году Россия и Сирия подписали 49-летний контракт, предоставляющий Москве еще более широкий доступ к Тартусу. Именно отсюда в Черное море пришло несколько российских кораблей перед полномасштабным нападением на Украину.

Как говорится в материале, не имея современных надежных кораблей, способных выдерживать длинные морские походы, Россия вынуждена полагаться на прибрежное плавание своего флота от порта к порту. И база в Тартусе в этом аспекте важна.

"Потеря Тартуса была бы катастрофической для проекции российской силы в Южной Европе и Северной Африке. Реально, единственный способ для Кремля заменить жизненно важную береговую инфраструктуру в Тартусе – это восстановить доступ к Средиземному морю через Босфор, [закрытый для флота РФ из-за войны в Украине] ", – отмечает обозреватель.

По мнению Акса, потеряв Тартус, перед Кремлем может предстать тяжелый выбор: продолжать воевать в Украине и потерять влияние в Средиземноморском регионе или мириться с Украиной и разблокировать турецкие проливы для своего флота.

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