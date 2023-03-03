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ВСУ «отминусовали» у россиян штурмовик, вертолет и 7 беспилотников

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов

сегодня, 07:50 comments1915
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Автор:

Кравцев Сергей

За прошедшие сутки украинские защитники сбили вражеские штурмовик Су-25, вертолет Ми-24 и семь беспилотников. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Генштаба ВСУ.

ВСУ «отминусовали» у россиян штурмовик, вертолет и 7 беспилотников

Авиация РФ. Фото: из открытых источников


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"Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов", — говорится в отчете.

Кроме того, украинские военные сбили вражеский штурмовик Су-25, вертолет Ми-24 и семь беспилотников (1 — типа "Суперкам", 2 – "Орлан" и 4 – "Ланцет").

"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 6 районов сосредоточения противника и состав его боеприпасов", — сказано в сводке.

По последним данным Генерального штаба ВСУ, с 24 февраля 2022 года уничтожено 300 вражеских самолетов и 288 вертолетов. 

Всего несколько дней назад сообщалось об уничтожении юбилейного 300 самолета РФ. Воины 110 бригады Вооруженных сил Украины "приземлили" российский штурмовик Су-25 вблизи Авдеевки. Вражеский штурмовик сбил украинский Stinger.

Читайте также на портале "Комментарии" — в четверг, 2 марта, информационное пространство всколыхнула новость о таинственной украинской ДРГ, якобы натворившей дел в Брянской области рф. Появились заявления о том, что диктатор страны-агрессора – путин – якобы вот-вот проведет экстренное заседание российского Совета безопасности по этому поводу. Потом это опровергли – мол, хозяин Кремля проведет оперативную встречу с Совбезом 3 марта. А вот запланированную путинскую поездку в Ставропольский край решили отменить. Что это было такое? К чему готовится рф или готовят россиян? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — в Госдуме РФ призвали заканчивать "спецоперацию" в Украине и начинать настоящую войну против Украины.




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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0hScfSR4wjSCXoAAeNc3uNrHnGiAX5Ab8Z1Uc8NZmMyYBzAumZtcGm2MU265QM1xwl
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