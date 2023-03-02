В Госдуме призвали заканчивать «спецоперацию» в Украине

Нужно заканчивать "спецоперацию" и начинать настоящую войну в Украине. Такое заявление в интервью российским пропагандистским СМИ сделал член комитета Госдумы РФ по обороне Виктор Соболев.

Член комитета Госдумы РФ по обороне Виктор Соболев. Фото: из открытых источников

"Никаких красных линий в отношении Украины не осталось. И нам нужно заканчивать спецоперацию и начинать войну. С уничтожением средств и объектов коммуникаций, с освещением доставок вооружений, и сделать это надо было давно", — заявил Виктор Соболев.

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Кроме того, по его словам, на фоне активизации "диверсионных групп" необходимо в срочном порядке укрепить границы, в первую очередь, на новых захваченных территориях.

"Пока мы будем с ними церемонится, у нас так и будут продолжаться обстрелы мирных граждан, в том числе и детей, как сегодня в Брянской области. Ведь там в результате обстрела гражданского транспорта украинской ДРГ, был ранен 10-летний мальчик. Нет этому всему оправдания", — заявил Соболев.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в четверг, 2 марта, информационное пространство всколыхнула новость о таинственной украинской ДРГ, якобы натворившей дел в Брянской области рф. Появились заявления о том, что диктатор страны-агрессора – путин – якобы вот-вот проведет экстренное заседание российского Совета безопасности по этому поводу. Потом это опровергли – мол, хозяин Кремля проведет оперативную встречу с Совбезом 3 марта. А вот запланированную путинскую поездку в Ставропольский край решили отменить. Что это было такое? К чему готовится рф или готовят россиян? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



