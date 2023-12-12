ВСУ отбили у РФ территорию, которая была оккупирована с 2014 года (ВИДЕО)

Штурмовая группа 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила отбила один из терриконов в пределах населенного пункта Горловка Донецкой области и установила там украинский флаг. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook сообщил президент Украины Владимир Зеленский, опубликовав соответствующее видео.

ВСУ. Фото из открытых источников

"Наши герои – штурмовая группа 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, королевской бригады. Несмотря на сложные условия, отбила один из терриконов в пределах Горловки и захватила позиции противника", – отметил глава украинского государства.

Президент указал, что теперь над терриконом развевается наш флаг. "Горловка – это Украина! Донбасс – это Украина!" — подчеркнул Владимир Зеленский.

Отметим, в то же время по сообщениям бригадного генерала, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского, противник значительно усилил штурмы украинских позиций в районе Авдеевки и Марьинки.

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