logo

BTC/USD

41462.83

ETH/USD

2207.11

LTC/USD

72.34

USD/UAH

37.45

EUR/UAH

40.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией ВСУ отбили у РФ территорию, которая была оккупирована с 2014 года (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

ВСУ отбили у РФ территорию, которая была оккупирована с 2014 года (ВИДЕО)

ВСУ отбили один из терриконов в пределах Горловки и захватили позиции противника

сегодня, 14:15
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Штурмовая группа 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила отбила один из терриконов в пределах населенного пункта Горловка Донецкой области и установила там украинский флаг. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook сообщил президент Украины Владимир Зеленский, опубликовав соответствующее видео. 

ВСУ отбили у РФ территорию, которая была оккупирована с 2014 года (ВИДЕО)

ВСУ. Фото из открытых источников

"Наши герои – штурмовая группа 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, королевской бригады. Несмотря на сложные условия, отбила один из терриконов в пределах Горловки и захватила позиции противника", – отметил глава украинского государства.


Президент указал, что теперь над терриконом развевается наш флаг. "Горловка – это Украина! Донбасс – это Украина!" — подчеркнул Владимир Зеленский.

Отметим, в то же время по сообщениям бригадного генерала, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского, противник значительно усилил штурмы украинских позиций в районе Авдеевки и Марьинки.

Читайте также на портале "Комментарии" — на 22-м месяце вторжения в Украину россияне активно ведут наступательные действия по всему фронту. Есть данные, что к президентским выборам в РФ, намеченным на 17 марта (фактически — очередным выборам Путина), Кремль приказал захватить как минимум Авдеевку (Донецкая область) и Купянск (Харьковщина). На международном фронте ситуацию тоже штормить из-за уже прошедших и надвигающихся выборов в странах Запада. Эксперты оценили ситуацию на этих полях сражений специально для издания "Комментарии".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/693143602601100
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!