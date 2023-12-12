logo

BTC/USD

41462.83

ETH/USD

2207.11

LTC/USD

72.34

USD/UAH

37.45

EUR/UAH

40.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Много пехоты и бронетехники: оккупанты пошли в массированное наступление на двух направлениях
commentss НОВОСТИ Все новости

Много пехоты и бронетехники: оккупанты пошли в массированное наступление на двух направлениях

На Авдеевском и Марьинском направлениях в эти дни очень горячо

сегодня, 13:55
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Российские захватнические войска не прекращают попыток активно атаковать на Авдеевском и Марьинском направлениях. В массированных наступлениях противник использует бронетехнику и авиацию. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в Telegram бригадного генерала, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

Много пехоты и бронетехники: оккупанты пошли в массированное наступление на двух направлениях

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Два дня назад враг начал массированные наступательные действия при поддержке бронетехники в Авдеевском и Марьинском направлениях. Активно применяет авиацию. Управляемые авиабомбы", — говорится в сообщении.


За двое суток враг нанес 19 авиаударов. В частности, в течение вчерашнего дня было отбито 42 атаки противника восточнее Новобахмутовки, южнее Северного и Тоненького и в районах Авдеевки, Первомайского и Невельского.

Позавчера на Авдеевском направлении отбиты 49 атак и уничтожены 11 российских танков и 15 других бронемашин.

"Вблизи Авдеевки оккупанты пытаются идти вперед как на севере, так и на юге", — информирует Тарнавский.

Военный отмечает, что враг активен и в районах Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки, где за прошедшие сутки наши защитники отбили 14 атак.

Читайте также на портале "Комментарии" — на 22-м месяце вторжения в Украину россияне активно ведут наступательные действия по всему фронту. Есть данные, что к президентским выборам в РФ, намеченным на 17 марта (фактически — очередным выборам Путина), Кремль приказал захватить как минимум Авдеевку (Донецкая область) и Купянск (Харьковщина). На международном фронте ситуацию тоже штормить из-за уже прошедших и надвигающихся выборов в странах Запада. Эксперты оценили ситуацию на этих полях сражений специально для издания "Комментарии".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/otarnavskiy/380
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!