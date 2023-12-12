Много пехоты и бронетехники: оккупанты пошли в массированное наступление на двух направлениях

Российские захватнические войска не прекращают попыток активно атаковать на Авдеевском и Марьинском направлениях. В массированных наступлениях противник использует бронетехнику и авиацию. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в Telegram бригадного генерала, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Два дня назад враг начал массированные наступательные действия при поддержке бронетехники в Авдеевском и Марьинском направлениях. Активно применяет авиацию. Управляемые авиабомбы", — говорится в сообщении.

За двое суток враг нанес 19 авиаударов. В частности, в течение вчерашнего дня было отбито 42 атаки противника восточнее Новобахмутовки, южнее Северного и Тоненького и в районах Авдеевки, Первомайского и Невельского.

Позавчера на Авдеевском направлении отбиты 49 атак и уничтожены 11 российских танков и 15 других бронемашин.

"Вблизи Авдеевки оккупанты пытаются идти вперед как на севере, так и на юге", — информирует Тарнавский.

Военный отмечает, что враг активен и в районах Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки, где за прошедшие сутки наши защитники отбили 14 атак.

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