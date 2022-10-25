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ВСУ освободят правобережье Херсонской области: в США назвали сроки

В ISW считают, что ВСУ, вероятно, возьмут под контроль правобережье Херсонщины до конца года

сегодня, 11:07
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Автор:

Кравцев Сергей

Все идет к тому, что украинской армии вскоре удастся выбить российских солдат из правобережья Херсонской области. Это может произойти уже до конца этого года. Как передает издание "Комментарии", таким прогнозом поделились аналитики американского Института изучения войны (ISW).

ВСУ освободят правобережье Херсонской области: в США назвали сроки

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

"Позиция россиян в верхней части Херсонщины, вероятно, является неустойчивой; и украинские силы, вероятно, захватят верхнюю часть Херсонской области до конца 2022 года", – говорится в обновленном отчете ISW.

При этом американские эксперты считают, что российские военные не будут отходить и сдавать Херсон. Они готовятся к боям за город. Россияне лишь частично отступают с правобережной части Херсонской области. В то же время в ISW, ссылаясь на сообщения российские военкоров, допускают, что российское руководство может принять решение о том, чтобы оставить Херсон и таким образом сохранить лицо, избежав еще большего поражения.                                                       

Эксперты считают, что для России в этом вопросе есть еще одна большая проблема – российские военные не подготовили информационное пространство для военного поражения в Херсонской области и большинству россиян такой шаг российской армии, как отступление может быть непонятным.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в Институте изучения войны рассказали, почему Россия резко сократила удары по Украине иранскими дронами и ракетами.




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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-october-24
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