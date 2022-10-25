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Помогут защититься от беспилотников и ракет: стало известно, какое оружие США могут поставить Украине

Украина может получить новые системы ПВО Hawk от США

сегодня, 10:37
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Автор:

Кравцев Сергей

США рассматривают возможность отправки Украине зенитного ракетного комплекса Hawk, чтобы помочь ей защититься от российских беспилотников и ракет. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на "Reuters".

Помогут защититься от беспилотников и ракет: стало известно, какое оружие США могут поставить Украине

ПВО Hawk. Фото: из открытых источников

"США рассматривают возможность отправки ПВО Hawk со складов в Украину, чтобы помочь ей защититься от атак российских беспилотников и крылатых ракет", — рассказал один из источников агентства.

При этом пока что держится в секрете точное количество систем ПВО и ракет к ним. Украина уже давно просит союзников предоставить современные системы ПВО, что крайне необходимо на фоне участившихся атак агрессора по гражданским объектам.

Стоит отметить, что зенитно-ракетный комплекс является предшественником системы противоракетной обороны Patriot. При разработке комплексе была поставлена задача – иметь такое оружие, которое позволит быстро уничтожать вражеские самолеты. Позже это оружие было доработано для перехвата ракет в полете. На вооружение комплекс Hawk был принят в 1960 году. Сам комплекс оценивается в 15 млн долларов, а ракеты к нему – по 250 тысяч долларов за одну единицу. 

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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/exclusive-us-considers-hawk-air-defense-equipment-ukraine-say-us-officials-2022-10-25/
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