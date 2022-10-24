Позади уже 8 месяцев: выводы – перспективы завершения полномасштабной войны в Украине

Восемь месяцев назад, 24 февраля, Россия начала широкомасштабную агрессию против Украины. Какие выводы можно сделать на данный момент – каковы перспективы завершения конфликта? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: Генштаб ВСУ

Все планы и стратегии РФ разрушены

Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина считает, что восемь месяцев широкомасштабной войны России против Украины привели страну-агрессора к диаметрально противоположным результатам.

"Демилитаризация обернулась тотальным вооружением Украины современным западным оружием. Денацификация — консолидацией украинского общества и необратимым формированием украинского "МЫ", украинской идентичности, украинской политической нации. Во всем мире Украина стала символом борьбы за свободу, символом несломленности. Попытка построить СССР-2.0 полностью провалилась. И не только в контексте невозможности присоединения к этому сомнительному проекту украинских земель. Россия потеряла влияние в Армении, Казахстане и ряде других бывших республик Советского союза. Влияние не только геополитическое. Россия проиграла культурно-языковую войну, подтверждением чего стала новость о том, что участники Организации тюркских государств, куда входит Азербайджан, Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан и Турция решили обсудить переход на единый латинский алфавит", – отмечает Анна Малкина.

По ее словам, все планы и стратегии РФ разрушены. Страна-агрессор лихорадочно пытается найти выход из тупика, то обстреливая ракетами критическую инфраструктуру Украины, то обзванивая министров обороны западных стран с рассказами о "грязной бомбе", якобы готовой для провокаций украинской стороной.

"Пока перспективы решения конфликта размыты. Самая благоприятная перспектива для Украины — смена путинского режима, вывод российских войск со всей территории нашей страны и выплата репараций длиною в несколько десятилетий. Неблагоприятная перспектива — это заморозка конфликта под разными предлогами. Тогда на несколько десятилетий растянется война, а не репарации. Третья перспектива — это продолжение боевых действий, выматывание сил и ресурсов российской армии, углубление делегитимизации путинской власти", – констатирует Анна Малкина.

Российская империя должна наконец-то распасться и все народности должны получить независимость

Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова рассуждает так:

"За эти 8 месяцев нам удалось кардинально изменить отношение к Украине на международной арене, заручиться поддержкой большинства стран мира. Мы ведем предметные переговоры о вступлении Украины в ЕС и НАТО по сокращенной процедуре. Мы боремся за нашу независимость – и она нам дается дорогой ценой".

Эта война, уверена эксперт, окончится победой Украины. Но что в нашем понимании будет победой? Выйти на границы 1991 года и зафиксировать это каким-нибудь очередным соглашением — будет недостаточно, поскольку Россия не соблюдает никаких соглашений, отмечает Татьяна Лупова. Победа Украины, акцентирует она, должна быть безоговорочной, а страна-агрессор должна понести жесточайшее наказание, быть лишена какой-либо возможности вступать в военные действия на десятилетия вперед.

"Российская империя должна наконец-то распасться и все народности должны получить независимость, – считает эксперт. – Особенно это касается Ичкерии, которую мы недавно признали оккупированной территорией, подвергшейся геноциду".

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские бойцы обнародовали срочное обращение к российским военным.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!