Украинские бойцы обнародовали срочное обращение к российским военным (ВИДЕО)

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Кравцев Сергей
Украинские защитники опубликовали срочное обращение к российским военным, которых "кидают на убой" на войну в Украину. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на Вооруженные силы Украины в Facebook.
ВСУ. Фото: GETTY IMAGES
В своем обращении украинские бойцы подчеркивают, что сегодня российские военные превратились в оккупантов, потому что находятся на территории чужой страны и принимают участие в военных преступлениях российского преступного режима. Ежедневно россиян кидают на убой, потому что для путинского режима россияне в армии – это всего лишь расходный материал. Потери никто не считает.
Российским солдатам предлагают задать себе вопрос, за что они воюют.
В обращении указывают, что Украина никогда не угрожала России.
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