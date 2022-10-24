Украинские бойцы обнародовали срочное обращение к российским военным (ВИДЕО)

Украинские защитники опубликовали срочное обращение к российским военным, которых "кидают на убой" на войну в Украину. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на Вооруженные силы Украины в Facebook.

ВСУ. Фото: GETTY IMAGES

В своем обращении украинские бойцы подчеркивают, что сегодня российские военные превратились в оккупантов, потому что находятся на территории чужой страны и принимают участие в военных преступлениях российского преступного режима. Ежедневно россиян кидают на убой, потому что для путинского режима россияне в армии – это всего лишь расходный материал. Потери никто не считает.

Российским солдатам предлагают задать себе вопрос, за что они воюют.

"За страх ваших вождей потерять власть? За их образ жизни, созданный на деньгах, украденных у вас и ваших семей? За их тупость и некомпетентность?" — перечисляют ВСУ.

В обращении указывают, что Украина никогда не угрожала России.

"Сегодня вы воюете не с НАТО, сколько бы об этом не говорили кремлевские пропагандисты. Вы воюете против Украины, против украинского народа, а Вооруженные силы Украины защищают свой народ, свою страну от вашей агрессии. Мы готовы защищать свои дома, семьи до последнего. Подумайте и вы о своих семьях", — призывают в ВСУ.

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