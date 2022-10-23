Прогноз для Украины: будут ли изменения в войне – что важно на внешнеполитическом фронте

Война в Украине продолжается, а значит наступает новая непростая неделя. Какой прогноз на будущую неделю – чего, предположительно, ожидать Украине в фронтовом, экономическом, внешнеполитическом смысле? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Российские ракеты. Фото: из открытых источников

Россияне будут пытаться и дальше разрушать гражданскую инфраструктуру Украины, компенсируя подобными "победами" прогрессирующие неудачи на фронте

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук прогнозирует, что на следующей неделе продолжаться проблемы, связанные с террористическим форматом ведения войны, который избрало для себя руководство рф.

"Очевидно, что россияне будут пытаться и дальше разрушать гражданскую инфраструктуру Украины, компенсируя подобными "победами" прогрессирующие неудачи на фронте. В таких условиях первоочередная задача для Украины — получить максимально возможное количество современных систем ПВО, которые могли бы помочь преодолевать эту угрозу. Такую задачу при каждом удобном случае ставит перед всеми причастными к ее решению президент Владимир Зеленский", – отмечает эксперт.

При этом, продолжает он, уже заметно, что российский государственный терроризм не оказывает влияния на решительность граждан Украины в плане сопротивления агрессии, а лишь усиливает настроения продолжать сопротивления.

"На этом фоне приобретают актуальность задачи по признанию террористического характера российского государства, а также о наказании россии (а также государств, которые помогают ей совершать террористические атаки на Украину — в частности, Ирана). Новый пакет санкций ЕС должен быть уже не просто декларацией, а серьезным решением, его принятие станет темой ближайшего периода", – считает Петр Олещук.

По его мнению, для Украины критично, чтобы санкции били по ключевым позициям россии. В частности, в сфере экспорта углеводородов, в противном случае они не станут адекватным ответом на очередную эскалацию.

"Конечно, внимание украинцев будет сосредоточено в Херсонской области, где россияне могут готовить очередной теракт – разрушение Каховской ГЭС. Об этом уже предупреждал официально и Зеленский, – напоминает политолог. – Подобные террористические угрозы со стороны россии – очередной пример того, чем является путинский режим. Соответственно, следует ожидать от США признания наконец-то на официальном уровне террористического характера действий рф".

Основные изменения для Украины сейчас могут произойти лишь во внешнеполитическом процессе

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин предполагает, что вряд ли в экономическом плане что-то серьезно изменится на следующей неделе, по сравнению с этой.

"Для нас важным является то, кто станет новым премьер-министром Великобритании. Потому что эта страна наш мощный партнер в плане финансово-экономической и военной помощи. Хотелось бы, чтобы это продолжалось и далее", – отмечает эксперт.

Надо понимать, поясняет он, что основные изменения для Украины сейчас могут произойти лишь во внешнеполитическом процессе. Внутри страны, по большому, счету ничего не меняется. Всё решается на поле боя.

"Можно прогнозировать, что уничтожение нашей критической инфраструктуры, в первую очередь энергетической, ударами агрессора будет продолжаться. Как и веерные отключения. Тут вряд ли возможны перемены, – считает Олег Пендзин. – Курс доллара, скорее всего, останется в том же коридоре: от 40 до 40,5 грн на покупку доллара банками – и от 40,5 до 41 на продажу. Также на грядущей неделе будет активно обсуждаться тема продления работы зернового коридора (нынешнее соглашение истекает 11 ноября). Скорее всего, договор о разблокировании украинского морского экспорта продовольствия будет продлен. Потому что это выгодно Турции, а Путин сегодня против Эрдогана не пойдет".

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