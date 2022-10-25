Россия резко сократила удары по Украине дронами и ракетами: в ISW назвали причины

Российские войска 24 октября выпустили по украинскому тылу всего две ракеты. Это может быть показателем истощения запасов ракет и БПЛА. К тому же эффективность таких ударов по достижению РФ стратегических целей низкая. Как передает издание "Комментарии", об этом идет речь в обновленном отчете Института изучения войны.

Оперативно-тактический комплекс "Искандер". Фото: Минобороны Российской Федерации / Facebook

Аналитики обращают внимание на заявление главы ГУР Кирилла Буданова, который акцентировал внимание в одном из недавних своих интервью, что россияне уже исчерпали большинство своих запасов ракет из-за массированных ударов по территории Украины и теперь вынуждены сократить количество пусков и начать экономить ракеты.

Также отмечается, что вместо военных целей Россия избрала гражданскую инфраструктуру, чтобы посеять панику и страх среди украинцев.

Оккупанты использовали большую часть своего арсенала крылатых ракет. По предварительным подсчетам, у РФ осталось всего 13% "Искандеров", 43% "Калибров" и 45% Х-101 и Х-555.

Стоит отметить, что с 10 октября Россия начала наносить массированные удары по украинской критической инфраструктуре. Дефицитные высокоточные снаряды Кремль заменил иранскими дронами.

Серьезно повреждено около 40% объектов энергетики, в связи с чем в ряде областей ввели веерные отключения, чтобы стабилизировать общую сеть.



В октябре страна-агрессор атаковала энергосеть Украины 51 раз. При этом в России даже не скрывают, что бьют прицельно по гражданской инфраструктуре.



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