ВСУ освободили еще один населённый пункт в Херсонской области: подробности (ВИДЕО)

Защитники Украины освободили еще один населённый пункт в Херсонской области. Об этом сообщается на официальной странице Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

ВСУ. Фото из открытых источников

Как стало известно, село Потемкино, что в Херсонской области сейчас находится под контролем ВСУ.

"Военнослужащие 60 опбр провели успешное наступление, в ходе которого отразили несколько контратак врага, уничтожили БМП и танки захватчиков, а также один "Тигр. Местное население Потемкино с облегчением вздохнуло, а украинские военные довольны результатом. С уверенностью в глазах и со сдержанными улыбками на устах наши ребята обещают держать темп.", — говорится в сообщении на странице ВСУ.

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