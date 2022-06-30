Под Мариуполем взорвался российский десантный катер: что известно

Вблизи Мариуполя взорвалось российское судно. Об этом сообщает издание РБК-Украина, ссылаясь на сообщение спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.

Иллюстрация. Море

Как стало известно, согласно сообщению Братчука, появилась информация о том, что под Мариуполем на мине подорвался российский десантный катер.

"Под Мариуполем взорвался российский десантный катер проекта 1176 "Акула" Черноморского флота Д-106.", — пишет Братчук.

При этом отмечается, что в настоящий момент официального подтверждения данной информации нет.

"Ждем подтверждения "жеста доброй воли")", — Братчук.

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