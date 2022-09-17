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ВСУ одним ударом уничтожили 180 оккупантов в Херсоне

Украинские военные наносят урон российской армии.

сегодня, 19:51
Автор:

Slava Kot
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Генеральный штаб ВСУ подтвердил ликвидацию 180 российских военнослужащих. По данным ВСУ атаку совершили на здание компании "Алкоресурс", где находился командный пункт россиян и состав их техники и вооружения. Об этом сообщается на официальной странице ВСУ в Facebook .

ВСУ одним ударом уничтожили 180 оккупантов в Херсоне

ВСУ одним ударом уничтожили 180 оккупантов в Херсоне. Фото из открытых источников

Как пишут в сообщении удар по позициям российских войск был нанесен 10 сентября. Российским службам и военным пришлось разбирать последствия украинской атаки около пяти дней. За это время они находили тела ликвидированных российских военных и пытались их скрыть. Кроме того, в штабе отметили, что кроме 180 убитых российских оккупантов, была уничтожена значительная часть военной техники.

Также Генштаб ВСУ сообщает, что российские военные и дальше активно обстреливают гражданские позиции, чем вызывают потери среди мирного населения Украины. По данным ВСУ за последние сутки враг нанес удар по 30 населенным пунктам Украины.

Кроме того, Генеральный штаб пишет об удачных действиях на южном направлении Украины. Так, из-за уничтожения переправ, российским военным пришлось затапливать 9 вагонов для возможного отступления. Еще были нанесены украинскими силами удары по местам сосредоточения военной техники россиян, включая уничтожение трех зенитных комплексов и складов с боеприпасами. Генштаб ВСУ подсчитывает потери россиян.

Полную оперативную информацию от ВСУ можно просмотреть ниже:  

Ранее "Комментарии" сообщал об обстрелах 17 сентября в Краматорске. Среди пострадавших один ребенок, а всего было повреждено более 30 домов частного сектора.

Также читайте на портале "Комментарии" об ужасной трагедии в Изюме, где нашли массовое захоронение украинцев.






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Источник: https://www.facebook.com/100069092624537/posts/pfbid02BRAZRbLSYQzkYPB1ubdepNumQdiN4ekoCpUjUSuHWG9PU19yKAs5YF7ZJgnqo1yjl/
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